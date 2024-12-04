Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Geçmeyen karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Cerrahlar yanlışlıkla makası iki yıl boyunca kadının karnında unuttu

Geçmeyen karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Cerrahlar yanlışlıkla makası iki yıl boyunca kadının karnında unuttu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.12.2024 16:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 yaşındaki Kamla Bai isimli bir kadın 20 Şubat 2022 tarihinde bir operasyon geçirdi. Ancak operasyonun sonrasında 44 yaşındaki kadın şiddetli ve geçmeyen karın ağrısından şikayet etmeye başladı. Hastaneye gittiğinde ise 44 yaşındaki kadının karnında doktorlar tarafından unutulan bir cerrahi makas bulundu.

Geçmeyen karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Cerrahlar yanlışlıkla makası iki yıl boyunca kadının karnında unuttu

MYNET|DIŞ HABERLER Karnındaki sürekli ağrıdan şikâyet eden bir kadının midesinde bir makas bulduktan sonra doktorlar dehşete düştü. 44 yaşındaki Kamla Bai'nin iki yıldan fazla bir süre önce, 20 Şubat 2022'de geçirdiği bir ameliyatın ardından midesinde bir makas unutulmuştu. Hiçbir şeyden haberi olmayan kadın 2 yıl boyunca midesinde makasla yaşamıştı.

AĞRILARI DAYANILMAZ NOKTAYA ULAŞTI

12

Ağrıdan şikayetçi olduktan sonra Bai, Orta Hindistan'daki Madhya Pradesh'teki Kamla Raja Hastanesi'nde birden fazla doktor tarafından muayene edildi ve çeşitli testlerden geçirildi. Sonunda ise kadının midesinde önceki ameliyattan kalan bir makas olduğu ortaya çıktı. 44 yaşındaki kadın midesindeki yabancı cismin alınması için acil ameliyata alındı.

İlginizi Çekebilir

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

 Yüksek sesle konuştuğu için 11 yaşındaki komşusunun kızını öldürürdü

Yüksek sesle konuştuğu için 11 yaşındaki komşusunun kızını öldürürdü

 Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

 Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

 Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü
Anahtar Kelimeler:
haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Samsunlu kız çocuğu tıp dünyasında tek vaka!

Samsunlu kız çocuğu tıp dünyasında tek vaka!

'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

Geçmeyen karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Karnından makas çıktı

Geçmeyen karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Karnından makas çıktı

Tam 50 kilo verdi! Bir gören bir daha baktı

Tam 50 kilo verdi! Bir gören bir daha baktı

Kolundaki kadın dövmesi erkek arkadaşının sevgilisiymiş

Kolundaki kadın dövmesi erkek arkadaşının sevgilisiymiş

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

Yasak aşk yaşayan sevgililer dairede ölü bulundu! Çekiçle onlarca kez vurarak öldürülmüş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.