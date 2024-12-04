Geçmeyen karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Cerrahlar yanlışlıkla makası iki yıl boyunca kadının karnında unuttu

MYNET|DIŞ HABERLER Karnındaki sürekli ağrıdan şikâyet eden bir kadının midesinde bir makas bulduktan sonra doktorlar dehşete düştü. 44 yaşındaki Kamla Bai'nin iki yıldan fazla bir süre önce, 20 Şubat 2022'de geçirdiği bir ameliyatın ardından midesinde bir makas unutulmuştu. Hiçbir şeyden haberi olmayan kadın 2 yıl boyunca midesinde makasla yaşamıştı.

AĞRILARI DAYANILMAZ NOKTAYA ULAŞTI

Ağrıdan şikayetçi olduktan sonra Bai, Orta Hindistan'daki Madhya Pradesh'teki Kamla Raja Hastanesi'nde birden fazla doktor tarafından muayene edildi ve çeşitli testlerden geçirildi. Sonunda ise kadının midesinde önceki ameliyattan kalan bir makas olduğu ortaya çıktı. 44 yaşındaki kadın midesindeki yabancı cismin alınması için acil ameliyata alındı.