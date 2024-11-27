Yüksek sesle konuştuğu için 11 yaşındaki komşusunun kızını öldürürdü! Cani komşu silahıyla korku saçtı: Salıncakta oynarken vuruldu

MYNET|DIŞ HABERLER Fransa'nın batısındaki Bretonya bölgesindeki Plonevez-du-Faou köyünde emekli bir öğretmen olan Dirk Raats isimli bir adam sürekli testere sesi duyması üzerine sinirlenip İngiliz aileye evlerinde ateş ettiği iddia edildi.

Raats, .22 kalibrelik tüfeğiyle dört kurşun sıktı ve Solaine'in 52 yaşındaki babası Adrian'ın kafasına, 49 yaşındaki annesi Rachael'ın ise sırtına ve kafasına isabet etti. Sekiz yaşındaki diğer kızları Celeste ise yara almadan kurtularak komşuları Pierre Leroy'un evine sığındı.

HAPİSHANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından hakkında cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açıldı. 69 yaşındaki Belçikalı eşi Marlene van Hook ise cinayet silahını sakladığı gerekçesiyle tutuklandı. Raats ve van Hook'un daha sonra uyuşturucu madde ve alkol kullanımına ilişkin testleri pozitif çıktı.

AFP'nin avukatının aktardığına göre, saldırıda suçlu bulunmayan Raats, cezaevindeyken hayatını kaybetti.