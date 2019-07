Geleceğe Dönüş filmi geri mi dönüyor?

Fenomen seri Back to the Future’da Doktor Emmett Brown karakterini canlandıran Christoper Lloyd, iklim değişikliği gibi günümüzün en önemli sorunlarına odaklanması hâlinde, Back to the Future 4’ün çekilmesini istediğini açıkladı.

Robert Zemeckis imzalı Back to the Future (Geleceğe Dönüş), zamanda yolculuğu keşfeden bir doktor ve genç arkadaşının başına gelen inanılmaz maceraları konu alıyor. Serinin ilk filmi vizyona girdiği 1985 yılında, inanılmaz bir patlama yapmış ve o yıl en çok izlenen film olmuştu. Yapımın bu kadar çok beğenilmesi sonucu serinin devam filmleri yapıldı. Son film, 1990 yılında vizyona girmişti. Her ne kadar serinin hayranları dördüncü filmin de çekilmesini isteseler de Robert Zemeckis ve senarist Bob Gale ikilisi yeni bir filmin gelmeyeceğini söyleyen açıklamalarda bulunmuşlardı. Aradan geçen onca yıldan sonra Back to the Future’da Doktor Emmett Brown karakterini canlandıran Christoper Lloyd, serinin hayranlarını umutlandıran açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Lloyd, “iklim değişikliği” gibi günümüzün en önemli sorunlarından birine odaklanması hâlinde Back to the Future 4’un çekilerek evrensel bir mesaj iletebileceğini sözlerine ekledi. “Bunu yapmak çok zor” diyen Lloyd, “Çekilirse çok mutlu olurum, zamanla göreceğiz.” dedi. Christopher Lloyd’un açıklamaları Robert Zemeckis ve Bob Gale ikilisinin düşüncesini değiştirir mi bilemiyoruz ama serinin hayranları Back to the Future macerasını yeniden beyazperdede izlemek için sosyal medyada yoğun lobi yapmaya başladı bile.