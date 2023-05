Gelecek Partisi'ni kahreden haber! Emine Ercandoğdu'yu öldürüp, mezarlığa gidip intihar etti

Korkunç olay Sakarya'da meydana geldi. Pazartesi gecesi Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi'ndeki bağ evinde yaşanan olayda, Emekli polis Tuncay Gülenç, birlikte yaşadığı spor hocası ve Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu'yu tabanca ile vurarak öldürdü.

OĞLUNUN MEZARINA GİDİP İNTİHAR ETTİ

Cinayetten sonra geçen yıl intihar eden oğlu Gökmen Gülenç'in (26) mezarına giden Gülenç, burada tabancayla yaşamını son verdi.

Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İşlemler sonrası Gülenç'in cenazesi, memleketi Giresun'a, Ercandoğdu'nun cenazesi ise İstanbul'a götürüldü. Cenazelerin, bugün öğle vakti defnedileceği öğrenildi.

GELECEK PARTİSİ İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"İl Başkan Yardımcım, çalışma arkadaşım, can yoldaşım. Emine Ercandoğdu'yu kaybetmenin üzüntüsünü içerisindeyim. Kelimeler kifayetsiz… Seni asla unutmayacağız. Başta evlatları olmak üzere Ailesine ve Gelecek camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanın cennet olsun."

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Tuncay Gülenç'in, geçen yıl 30 Mart'ta hayatını kaybeden oğlu Gökmen Gülenç'in ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"30 Mart 2022 günü saat 14.30'da bizleri bırakıp, gittin. O anki acını yüzüme, kalbime ve yüreğime bir ok gibi saplayarak haykırarak gittin evladım. O an ben sana şifa olamadım evlat, olamadım. Ben Allah'ıma yalvardıkça 'Allah’ım bana buraya kadarmış' dedi. Kocaman bir yıl oldu evladım. Bu acıları ne unutacağım ne de unutturacağım, sana söz verdim evladım. Nefes aldığım her günüm, nefessiz geçen günlerim oldu artık. Mekanın cennet olsun, güzel evladım, canım oğlum, nurlar içinde uyu."

(DHA)

