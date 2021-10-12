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Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusunun sözleri şaşırttı! Kanıtlamak için fotoğraf gösterdi

12.10.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta yaptığı bir paylaşım sayesinde sosyal medyanın gözü kulağı Alexander Smith isimli adama çevrildi. Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden Alexander Smith, CIA görevi kapsamında 2118 yılına gönderildiğini öne sürdü. Alexander Smith’in iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Bir anda fenomene dönüşen isim zaman yolculuğunu kanıtlamak için takipçilerine bir fotoğraf gösterdi.

Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusunun sözleri şaşırttı! Kanıtlamak için fotoğraf gösterdi

Sosyal medyada zaman yolculuğu yaptığını iddia edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bilim kurgu filmlerine konu olacak ön görülerini paylaşan isimlere Alexander Smith de eklendi. TikTok hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturan Alexander Smith, 1981 yılında CIA tarafından çok gizli bir görev kapsamında geleceğe gönderildiğini ve bu görevde bir fotoğraf çektiğini iddia etti. TikTok’taki paylaşımında bir fotoğraf gösteren Alexander Smith, bu karenin 2118’e ait olduğunu söyledi.

KEHANETLERİNİ SIRALADI

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Zaman yolculuğunun büyük bir hayatı risk taşıdığını ifade eden Alexander Smith, paylaşımıyla milyonlarca izlenmeye ulaştı. Geleceğe dair insanlığı bilgilendirmek istediğini dile getiren Alexander Smith’in 2118 yılına ilişkin gösterdiği fotoğrafta çöl ve kaktüslerin bulunması dikkatleri çekti. Alexander Smith ilerleyen yıllarda küresel ısınmanın tüm dünyayı etkisi altına alacağını ve insanlığın yaşamını zorlayacağını dile getirdi.

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“UZAYLILAR VAR”

Yıllardır devam eden uzaylılar efsanesine de Alexander Smith noktayı koydu. Uzaylıların varlığına inandığını belirten Smith, "Benim gerçekleştirdiğim zaman yolculuğu, ilk zaman yolculukları arasındaydı. Yaptığım çok tehlikeliydi ancak başardık. Uzaylılar ile ilgili de şunları söyleyeyim. Onlar varlar ama şu anda bizi ziyaret etmiyorlar, gelecekte bizi ziyaret edecekler. Uzaylılarla temas kuruluyor" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI’NIN TARAFLARI BELLİ OLDU

Alexander Smith, önümüzdeki yıllarda olası bir savatan da söz etti. Smith, 3. Dünya Savaşı hakkında da tüyleri diken diken eden açıklamalarda bulundu. Smith'e göre 3. Dünya Savaşı Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasında çıkacak. Yine iddiaya göre bu savaştan sonra dünya daha yaşanılabilir bir yer haline gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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