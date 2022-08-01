Gelecekten geldiğini söyleyen zaman yolcusunun kehanetleri tüyler ürpertti! O tarihe işaret etti

Sosyal medyanın popüler konularından biri olan zaman yolculuğuna dair yapılan yeni bir paylaşım herkesi heyecanlandırdı. Gelecekten geldiğini söyleyen ve önümüzdeki günlerde insanlığı ilgilendiren önemli konulara dair açıklamalarda bulunan ‘Timevoyaging’ isimli kullanıcı, 5 Ağustos 2022 tarihini işaret ederek çarpıcı bir kehanette bulundu.

“YENİDEN DİRİLECEK”

5 Ağustos 2022 tarihinde bir adamın kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat edeceğini dile getiren zaman yolcusu, adamın öldükten 3 gün sonra kalbinin yeniden çalışmaya başlayacağını ve hayata geri döneceğini söyledi. Dünyaya geri dönen adamın ölüm ve diğer dünyalara dair bilgiler paylaşacağını ifade eden zaman yolcusunun sosyal medya gönderisi kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

DİĞER 4 TARİHTE ÖNEMLİ

5 Ağustos 2022 tarihinin yanı sıra zaman yolcusu insanlığı bekleyen dört önemli gelişmeye dair de tarihler vermeyi ihmal etmedi.

Zaman yolcusu, 30 Ekim 2022 tarihinde 51. bölge olarak bilinen ve uzaylılarla ilgili söylemlerin yer aldığı bölgeye gizemli bir nesnenin iniş yapacağını söyledi. Zaman yolcusunun diğer bir kehaneti ise 14 Kasım 2022 tarihinde Güneş patlamasının yaşanacağını ve bu patlamanın ardından 10 kişinin süper güçlere sahip olacağına yönelikti. Zaman yolcusunun son kehaneti ise İngiltere’yi yakından ilgilendiriyor. Çünkü zaman yolcusu 21 Nisan 2023 tarihinde Kraliçe Elizabeth’in dördüncü evre mide kanserinden hayatını kaybedeceğini söyledi.

Kehanetlerinin arkasında olduğunu ifade eden zaman yolcusu, “Kendime güveniyorum ve söylediklerimin arkasındayım. Tüm dünyayı ilgilendiriyor” dedi.



