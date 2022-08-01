Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Gelecekten geldiğini söyleyen zaman yolcusunun kehanetleri tüyler ürpertti! O tarihe işaret etti

Gelecekten geldiğini söyleyen zaman yolcusunun kehanetleri tüyler ürpertti! O tarihe işaret etti

01.08.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada zaman yolculuğu etiketiyle paylaşılan gönderiler popüler olmaya devam ediyor. TikTok’ta gelecekten geldiğini iddia eden bir zaman yolcusu 5 Ağustos 2022 tarihine işaret ederek dünya basınında geniş yankı uyandıran bir kehanete imza attı. ‘Timevoyaging’ kullanıcı ismiyle paylaşım yapan bir zaman yolcusu, 3 günlüğüne ölen bir adamın dirileceğini ve ölümle ilgili sırları ifşa edeceğini itiraf etti.

Gelecekten geldiğini söyleyen zaman yolcusunun kehanetleri tüyler ürpertti! O tarihe işaret etti

Sosyal medyanın popüler konularından biri olan zaman yolculuğuna dair yapılan yeni bir paylaşım herkesi heyecanlandırdı. Gelecekten geldiğini söyleyen ve önümüzdeki günlerde insanlığı ilgilendiren önemli konulara dair açıklamalarda bulunan ‘Timevoyaging’ isimli kullanıcı, 5 Ağustos 2022 tarihini işaret ederek çarpıcı bir kehanette bulundu.

Ölüp yeniden dirilen adamın sözleri tüyler ürpertti! “Sedyede yatan cansız bedenimi gördüm”Ölüp yeniden dirilen adamın sözleri tüyler ürpertti! “Sedyede yatan cansız bedenimi gördüm”

“YENİDEN DİRİLECEK”

1

5 Ağustos 2022 tarihinde bir adamın kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat edeceğini dile getiren zaman yolcusu, adamın öldükten 3 gün sonra kalbinin yeniden çalışmaya başlayacağını ve hayata geri döneceğini söyledi. Dünyaya geri dönen adamın ölüm ve diğer dünyalara dair bilgiler paylaşacağını ifade eden zaman yolcusunun sosyal medya gönderisi kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada gündem yarattı! Zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişi o tarihe işaret etti: Büyük bir felaket geliyorSosyal medyada gündem yarattı! Zaman yolcusu olduğunu iddia eden kişi o tarihe işaret etti: Büyük bir felaket geliyor

DİĞER 4 TARİHTE ÖNEMLİ

2

5 Ağustos 2022 tarihinin yanı sıra zaman yolcusu insanlığı bekleyen dört önemli gelişmeye dair de tarihler vermeyi ihmal etmedi.

4

Zaman yolcusu, 30 Ekim 2022 tarihinde 51. bölge olarak bilinen ve uzaylılarla ilgili söylemlerin yer aldığı bölgeye gizemli bir nesnenin iniş yapacağını söyledi. Zaman yolcusunun diğer bir kehaneti ise 14 Kasım 2022 tarihinde Güneş patlamasının yaşanacağını ve bu patlamanın ardından 10 kişinin süper güçlere sahip olacağına yönelikti. Zaman yolcusunun son kehaneti ise İngiltere’yi yakından ilgilendiriyor. Çünkü zaman yolcusu 21 Nisan 2023 tarihinde Kraliçe Elizabeth’in dördüncü evre mide kanserinden hayatını kaybedeceğini söyledi.

Kehanetlerinin arkasında olduğunu ifade eden zaman yolcusu, “Kendime güveniyorum ve söylediklerimin arkasındayım. Tüm dünyayı ilgilendiriyor” dedi.

399 yaşında olduğu iddia edilen dünyanın en yaşlı adamının videosu sosyal medyada gündem yarattı399 yaşında olduğu iddia edilen dünyanın en yaşlı adamının videosu sosyal medyada gündem yarattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikini üstünü çıkarttı! Göğüslerini elleriyle kapatarak...Bikini üstünü çıkarttı! Göğüslerini elleriyle kapatarak...
Doğum kontrol yöntemi şaşkınlık yarattı! Vajinasından çıkınca...Doğum kontrol yöntemi şaşkınlık yarattı! Vajinasından çıkınca...
Kendisinden 23 yaş küçük bir erkekle birlikte! ''Buna değer...''Kendisinden 23 yaş küçük bir erkekle birlikte! ''Buna değer...''
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberler

Çok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberler

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bunu hep yapıyor! Transparan iç çamaşırıyla paylaşınca...

Bunu hep yapıyor! Transparan iç çamaşırıyla paylaşınca...

Yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozuyla mest etti

Yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozuyla mest etti

İlginizi Çekebilir

Trans amigo takım arkadaşını boğdu! Korkudan...

Trans amigo takım arkadaşını boğdu! Korkudan...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.