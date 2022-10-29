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  4. Gelen telefonla öğrendi! Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Gelen telefonla öğrendi! Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

29.10.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’da yaşayan bir kadın iddiaya göre, kocasının ona ihanet ettiğini öğrendi, hemen peşlerine düşüp ikisini de aynı arabada yakaladı. Olayın dikkat çeken yanı ise arabadan kocası ile birlikte çıkanın yengesi olması oldu. Kocası ile yengesini aynı arabada yakalayan kadın o anlarda kendini kaybederek böyle hesap sordu.

Giresun’da aldatıldığını öne süren bir kadın sokak ortasında kocası ve yengesinden hesap sordu. Kocası ile yengesini aynı arabada yakalayınca birinin saçına diğerinin yakasına yapıştı.

GELEN TELEFONLA ÖĞRENDİ

Genç kadın dün hastaneye gitmişti, iddiaya göre o canının derdindeyken telefonu çaldı ve arayan kişi kocası ile yengesinin ona ihanet ettiğini söyledi. İkisi de o sırada aynı arabadaydı. Öfkelenen kadın bir hışımla hastaneden çıkarak kocasının ve yengesinin içinde bulunduğu aracın peşine düştü. Önce takip etti sonra önlerine geçip durdurdu.

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SOKAK ORTASINDA HESAP SORDU

Show Ana Haber’de yayınlanan görüntülere göre; Aracı durdurmayı başaran kadın kocasına ve yengesine “Allah önüme çıkarttı resmen. Nereye gidiyordunuz? Hani sen bu kadından nefret ediyordun? Gezdiriyor musun? Ben hastanedeyken… Nereye gidiyorsunuz? Hani kocamdan nefret ediyordun benim. Oğlum sana bu adam iftira attı ya, nasıl geziyorsun bununla?” sözleri hesap sorarken aralarına arbede çıktı.

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"SİZİ MAHVEDECEĞİM"

Kocasının yakasına yapışan kadın “3 tane çocuğunu atıp, defalarca sana yalvarıyordum. Benim bu halimle bana onu söyle. Benim bu hasta halimle sen…” diyerek kocasına küfürler savurdu. Kocasının kendisini arabaya bindirmeye çalışması üzerine de “Nereye bindiriyorsun beni? Nereye bindiriyorsun? Nereye götürüyorsun bu kadını, seni mahvedeceğim. Sizi öyle dava edeceğim” şeklinde kocasına çıkıştı.

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Adam o anlarda eşini sakinleştirmeye çalışsa da bir türlü başaramadı. Talihsiz kadın ve kardeşi bu görüntülerin ardından iddiaya göre eşlerine boşanma davası açmaya hazırlandıkları öğrenildi.

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Giresun Aldatma

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