Gelin alma töreninde kan donduran olay! Damat kayınpederini vurdu

Olay, Çobanlar Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınları ile birlikte düğün törenine katılan A.Y. (27) isimli damat iddiaya göre, düğün öncesi gelin alma töreninde kız evinin önünde sevinç gösterisi yapmak için belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasını ateşledi.

KAYINPEDER KAFASINDAN VURULDU

Bu sırada olay yerinde bulunan kayınpeder Ali A. (55) damadının ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla kafasında vuruldu. Ali A. çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ali A., kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yerinde başlatılan inceleme sürerken, A.Y.’nin jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

(İHA)

