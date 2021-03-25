HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gelin alma töreninde kan donduran olay! Damat kayınpederini vurdu

Gelin alma töreninde kan donduran olay! Damat kayınpederini vurdu

25.03.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da gelin alma töreninde sevincini havaya ateş açarak göstermeye çalışan damat kayınpederini kafasından vurdu. Ağır yaralanan kayınpeder kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Gelin alma töreninde kan donduran olay! Damat kayınpederini vurdu

Olay, Çobanlar Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınları ile birlikte düğün törenine katılan A.Y. (27) isimli damat iddiaya göre, düğün öncesi gelin alma töreninde kız evinin önünde sevinç gösterisi yapmak için belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasını ateşledi.

KAYINPEDER KAFASINDAN VURULDU

Bu sırada olay yerinde bulunan kayınpeder Ali A. (55) damadının ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla kafasında vuruldu. Ali A. çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ali A., kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yerinde başlatılan inceleme sürerken, A.Y.’nin jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
Hayvanat bahçesinden çalıp yemişti! Cezası belli olduHayvanat bahçesinden çalıp yemişti! Cezası belli oldu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Derede can pazarı! Araçtaki 3 genç vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Derede can pazarı! Yürekleri ağza getiren kurtarma anı

Hayvanat bahçesinden çaldığı alageyiği vuran kişiye 61 bin lira ceza

Hayvanat bahçesinden çalıp yemişti! Cezası belli oldu

Sosyal medyanın konuştuğu olayda darbedilen engelli vatandaşın annesinden yürek yakan sözler

Sosyal medyanın konuştuğu olayda darbedilen engelli vatandaşın annesinden yürek yakan sözler

'Sütbank' davasında iki sanığa beraat kararı

'Sütbank' davasında iki sanığa beraat kararı

Gündüz vakti hayrete düşüren olay: Binaya tırmanarak girdi, hırsızlık yaptı!

Gündüz vakti hayrete düşüren olay!

Sokak ortasında eşiyle tartıştı, müdahale edilince olay yerinden uzaklaştı

Sokak ortasında eşiyle tartıştı, müdahale edilince olay yerinden uzaklaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.