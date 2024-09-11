Gelinin attığı çiçek konuklar arasında kavga çıkarttı! Çiçek kapma yarışında kaos... Birbirlerini ezip saç saça baş başa kavga ettiler

Bosna'da gerçekleştirilen bir düğün töreninde kavga çıktı. Gelinin çiçek atma merasimi sırasında gelin çiçeğini kapmak isteyen davetliler adeta birbirlerini ezdi. Bir kadın buketi yakaladığında, diğer iki kadında onun elinden çiçeği almak istedi.

Üçlü arasında tartışma kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü. Kavga eden kadınlar bir anda dengesini kaybettikten yere düştü ve yerde kavgaya devam ettiler.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O düğünde ben de olsaydım ortadan kaybolurdum" dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ama nasıl bittiğini, sonunda kimin kazandığını ve tüm bunlardan sonra nasıl göründüklerini merak ediyorum" yorumunu ekledi.