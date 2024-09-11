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    4. Gelinin attığı çiçek konuklar arasında kavga çıkarttı! Çiçek kapma yarışında kaos... Birbirlerini ezip saç saça baş başa kavga ettiler

    Gelinin attığı çiçek konuklar arasında kavga çıkarttı! Çiçek kapma yarışında kaos... Birbirlerini ezip saç saça baş başa kavga ettiler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.09.2024 11:50
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün görüntüsü kaos anlarına sahne oldu. Bosnalı bir gelin davetlilerin arkasına dizilmesinden sonra çiçeğini attı. Sempatik başlayan çiçek kapma yarışı davetliler arasında bir kavgaya neden oldu. O anlarda iki kadın davetli saç saça baş başa kavga ederek çiçeği almak istedi.

    Gelinin attığı çiçek konuklar arasında kavga çıkarttı! Çiçek kapma yarışında kaos... Birbirlerini ezip saç saça baş başa kavga ettiler

    Bosna'da gerçekleştirilen bir düğün töreninde kavga çıktı. Gelinin çiçek atma merasimi sırasında gelin çiçeğini kapmak isteyen davetliler adeta birbirlerini ezdi. Bir kadın buketi yakaladığında, diğer iki kadında onun elinden çiçeği almak istedi.

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    Üçlü arasında tartışma kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü. Kavga eden kadınlar bir anda dengesini kaybettikten yere düştü ve yerde kavgaya devam ettiler.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O düğünde ben de olsaydım ortadan kaybolurdum" dedi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ama nasıl bittiğini, sonunda kimin kazandığını ve tüm bunlardan sonra nasıl göründüklerini merak ediyorum" yorumunu ekledi.

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