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Gelin düğünde dans pistinin ortasında bayıldı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı: 'Bir baktım yerdeyim'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.12.2024 09:37
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Lise aşıkları Samantha Cotton ve Shane Goneau, New Jersey'da dünyaevine girdi. Gelin, resepsiyonunda aniden dans pistinde bayıldı. Düğün konukları büyük bir panikle gelinin yanına gelirken gelin ambulans ekiplerinin ilk müdahalesiyle iyileşti. Şu anda iyi durumda olan gelin Cotton'un aç karnına içki içmesi ve sıcak dans pistinde aşırı efor sarf etmesi nedeniyle bilincini kaybettiğini düşünüyor.

Gelin düğünde dans pistinin ortasında bayıldı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı: 'Bir baktım yerdeyim'

Lise aşıkları Samantha Cotton ve Shane Goneau New Jersey'de 185 yakın arkadaşları ve ailelerinin katılımıyla evlendi. Gelin ilk dansın ardından pistin ortasında bayılınca düğüne kısa bir sağlık molası verildi. Neil Diamond'ın "Sweet Caroline" şarkısıyla dans eden Cotton şarkının bitiminden saniyeler sonra yere yığıldı. Cotton'un kocası, annesi ve kız kardeşi hemen yanına geldi. Sağlık sektöründe çalışan iki arkadaşı, biri hemşire, de yardım etmek için olay yerine koştu.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

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Bayıldığı ana dair anılarının bölüm bölüm olduğundan söz eden Cotton, "Şarkı sona yaklaşıyordu ve ben dans pistinde sallanıyordum. Şarkıyı bağırarak söylüyordum. Bir sonraki şarkı çalmak üzereyken ayağa kalktım ve sadece 'Bayılacağım' dediğimi hatırlıyorum ve bir sonraki şey kendimi yerde buldum, yüzümde bir sürü insan vardı. Kendime geldiğimde ayaklarımı bir sandalyeye koydular ve başıma soğuk bir bez koydular. Mekanın ambulans çağırması gerekiyordu, ben ihtiyacım olmadığını düşünmeme rağmen, bu yüzden yaklaşık 15 dakika sonra geldiler." dedi.

DÜĞÜN SONA ERDİ

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Sağlık görevlilerinin tansiyon ve nabzını ölçtüğünü söyleyen Cotton, "Tansiyonumu, nabzımı ölçtükleri ve tıbbi geçmişimi aldıkları bir sandalyeye oturdum. Tansiyonum 140/100 gibi biraz yüksekti ama iyi olduğuma karar verdiler ve hastaneye gitmek isteyip istemediğimi sordular, ben de 'hayır' dedim" ifadelerini kullandı.

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Sağlık görevlileri ayrıldıktan sonra düğünün sona erdiğini belirten Cotton, "Ne yazık ki bütün gün boyunca yemek yemeyi veya içmeyi unuttum ve sonra resepsiyonda alkol aldım. Sanırım bu beni çok etkiledi. Yine de düğünümüzün çok güzel olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
düğün gelin
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