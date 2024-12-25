Her şey saniyeler içinde yaşandı! Kıyıda köpek balığı timsahı parçaladı: Korku dolu gözlerle anbean izlediler

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki Gove Yarımadası'nda ücra bir kasabası olan Nhulunbuy'un kıyısında bir köpek balığının bir timsahın cansız bedenini parçalama anı görüntülendi. Timsahın suda karnı yukarı dönük bir şekilde yattığı görüldü. Birkaç saniye içinde timsahın kafası koparken köpek balığının suyun yüzeyinde kaybolduğu fark edildi.

Alice Bedwell'in yaban hayatıyla ilgili kaydettiği görüntüler, sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle şeyler sadece Avustralya'da olabilir" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten izlediğim en korkunç şeylerden biriydi" yorumunu ekledi.