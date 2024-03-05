Gelin Evi yarışmasında bir ilk yaşandı! Yarışmacı Yıldız gelin, misafirlerini TIR'la karşıladı

Show Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Aslı Hünel ile Gelin Evi programı her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor.

Birbirinden farklı gelinlerin katılığı programda farklı tarzdaki yarışmacılar dikkat çekiyor. Gelin Evi programında sosyal medyaya damga vuran anlar yaşandı.

Yarışmacılardan Yıldız gelinin misafirlerini TIR'la karşılamaya gittiği anlar herkesi şaşırttı.

Başta Aslı Hünel ve diğer yarışmacıları şoke eden Yıldız gelin, "Bana şoför Nebahat derler" sözüyle yarışmaya girerken, söz konusu anlar ise sosyal medyada çok konuşuldu.