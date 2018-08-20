Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

İsviçre'de çalışan Oktay Elkıran (28), 6 yıl önce bir yakını aracılığıyla, memleketi Kayseri'de yaşayan Şemsi Demir'i istemeye gitti. Kızlarını vermeyi kabul eden aile, "Sen Almancısın, dokunmaz' diyerek 100 etek, 100 gömlek, 20 takım elbise ve 20 bin lira istedi. Ailenin isteğini yerine getiren Elkıran 40 bin liralık da takı aldı. Düğünün ardından "Karnım ağrıyor" diyerek gerdeğe girmeyen ve Elkıran'ı oyalayan Şemsi Demir, iki gün sonra da sevgilisiyle kaçtı.

BABALIK DAVASI AÇTI



Sabah'ta yer alan habere göre, boşanma davası açan Elkıran, düğünde yaptığı 110 bin liralık masrafı geri istedi. Şemsi Demir ise 50 bin lira tazminat ve 500 lira nafaka talebinde bulundu. Çifti boşayan mahkeme, taleplerini reddettiği genç kadının, Elkıran'a 10 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Ancak yeniden mahkemeye başvuran Şemsi Demir, bu kez de çocuğunun Elkıran'dan olduğunu öne sürerek babalık davası açtı. Dava sonunda çocuğun babasının, Şemsi Demir'in birlikte kaçtığı ve Elkıran'dan boşandıktan sonra evlendiği S. G. olduğu belirlendi.

"CUMAYA GİDİNCE KAÇMIŞ"



Eski eşinin evlendikleri gece ve ikinci gece "Karnım ağrıyor" diyerek gerdeğe girmediğini anlatan Elkıran, "Ben cuma namazına gidince, 3 bavul giyecek ile 8 bin İsviçre frankımı da alarak sevgilisiyle kaçmış. Kendisine elimi bile sürmedim. Bu çocuk nasıl benden olur? Bu davadan kazandığım 10 bin lira tazminatla da etek ve gömlek alıp muhtaçlara dağıtacağım" dedi.

