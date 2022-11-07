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Gelin-kaynananın akılalmaz kavgası! Birbirlerini bıçakladıladır... Gelin ardından kaçtı

07.11.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen olay duyanları şaşkına çevirdi. Kaynana ve gelin, yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirine bıçakla saldırdı. Kaynana olay yerinde polis ekipleri tarafından bulunurken gelin kaçtı. Ekiplerin aradığı gelin daha sonra bulunarak önce hastaneye ardından karakola götürüldü.

Gelin-kaynananın akılalmaz kavgası! Birbirlerini bıçakladıladır... Gelin ardından kaçtı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gelin ve kaynanası, çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı. Hastanede tedavileri yapılan ikili daha sonra polis tarafından karakola götürüldü.

GELİN KAÇTI

Olay, dün Yeni Mahalle Atatürk Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre N.Y. ve F.Y. isimli gelin ile kaynana arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İki taraf da birbirlerine bıçakla saldırmaları sonucu yaralandı. Olayın ardından gelin kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı kaynanayı ve olay yerinden kaçan gelini bulup hastaneye götürdü. Hastanede tedavi edilen gelin ve kaynana ardından işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. (İHA)

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