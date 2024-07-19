Gelinim Mutfakta'da beklenmedik değişim! Nursel Ergin gitti, yerine bakın kim geldi

MYNET- Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da sürekli bir sunucu değişikliği yaşanıyor.

Son olarak Nursel Ergin'in sunduğu programı daha önce Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan, Demet Akalın ve "yıldız yağmuru" adı altında pek çok ünlü isim sunmuştu.

Uzun zamandır Nursel Ergin'in sunuculuğu üstlendiği programda yine bir değişiklik yaşandı. Ünlü ismin ailesiyle daha fazla vakit geçirebilmek

için programdan ayrıldığı iddia edildi.

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