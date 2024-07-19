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  4. Gelinim Mutfakta'da beklenmedik değişim! Nursel Ergin gitti, yerine bakın kim geldi

Gelinim Mutfakta'da beklenmedik değişim! Nursel Ergin gitti, yerine bakın kim geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.07.2024 10:58
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Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da sık sık sunucu değişikliği yaşanıyor. Bir süredir Nursel Ergin'in sunuculuğu üstlendiği programda yine bir değişiklik yaşandı. Ergin'in ailesine vakit ayırmak için programdan ayrıldığı yerine gelecek ismin ise belli olduğu söylendi.

MYNET- Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da sürekli bir sunucu değişikliği yaşanıyor.

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Son olarak Nursel Ergin'in sunduğu programı daha önce Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan, Demet Akalın ve "yıldız yağmuru" adı altında pek çok ünlü isim sunmuştu.

NURSEL 2

Uzun zamandır Nursel Ergin'in sunuculuğu üstlendiği programda yine bir değişiklik yaşandı. Ünlü ismin ailesiyle daha fazla vakit geçirebilmek
için programdan ayrıldığı iddia edildi.

aslı hünel

ANLAŞMA SAĞLANDI

  1. Sayfa'nın haberine göre, Nursel Ergin'in yerine gelen isim çoktan belli oldu. Gelin Evi programını sunan ve programın yeni sezonunda olmayacak olan Aslı Hünel Gelinim Mutfakta ile anlaşma sağladı.

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Aslı Hünel Gelinim Mutfakta
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