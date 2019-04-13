Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 12 Nisan Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 12 Nisan Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın 56. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 280. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 280. bölümünde yarışmaya veda eden gelin ve kaynana belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Nazlı-Beyza Bitmiş ile Reyhan-Ezgi Yıldırım çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 56. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynanayı Fatih Ürek açıkladı.

Haftanın ilk günü yeni yarışmacılar mutfağa dahil olmuştu. Geçen hafta bir gelin ile bir kaynana elenmişti. Geçen hafta elenen gelin Burcu olmuştu Burcu'nun yerine gelen yarışmacı ise Güngör oldu.

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Beyza ve Burcu oldu. Elenen isim ise Nazlı hanım ve gelini Beyza olarak açıklandı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 280. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Sevim-Güngör Üzüm ve Besime-Gülcan Ekinci çiftinden birisi kazandı.

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi, yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Gelinim Mutfakta haftanın en yüksek puanını alan gelini 71 puanla Güngör oldu. Güngör 5 altın bileziğin sahibi oldu. Gülcan ise 64 puanda kaldı.



