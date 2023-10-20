Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 20 Ekim 2023 puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta 20 Ekim kazanan ve elenen isim...
Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı. Geçen hafta en yüksek puanı alan ve 10 bileziği koluna takan gelin Yeşim gelin olmuştu.
Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde yarışmadan elenen gelin ve kayınvalidesi henüz açıklanmadı. Geçen hafta yarışmaya Özlem gelin veda etmişti.
Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanacak. Bugün çeyrek altının sahibi olan gelin merakla bekleniyor. Kazanan gelin açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
Geçen hafta ise (13 Ekim 2023 Cuma) Gelinim Mutfakta günün birincisi Tuğba ve Cansu oldu. Tuğba ve Cansu kurayaya kaldı. Çeyrek altının sahibi Cansu oldu.
Gelinim Mutfakta 20 Ekim Cuma puan durumu henüz açıklanmadı.
Gelinim Mutfakta geçen haftanın (13 Ekim 2023 Cuma) günlük ve haftalık puan durumu ise şu şekilde:
YEŞİM: 8 - 90 puan
ÖZLEM: 9 - 39 puan
CANSU: 19 - 63 puan
TUĞBA: 19 - 81 puan