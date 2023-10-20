Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 20 Ekim 2023 puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklanacak. İşte Gelinim Mutfakta 20 Ekim kazanan ve elenen isim...

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı. Geçen hafta en yüksek puanı alan ve 10 bileziği koluna takan gelin Yeşim gelin olmuştu.

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde yarışmadan elenen gelin ve kayınvalidesi henüz açıklanmadı. Geçen hafta yarışmaya Özlem gelin veda etmişti.

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanacak. Bugün çeyrek altının sahibi olan gelin merakla bekleniyor. Kazanan gelin açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Geçen hafta ise (13 Ekim 2023 Cuma) Gelinim Mutfakta günün birincisi Tuğba ve Cansu oldu. Tuğba ve Cansu kurayaya kaldı. Çeyrek altının sahibi Cansu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 20 EKİM 2023

Gelinim Mutfakta 20 Ekim Cuma puan durumu henüz açıklanmadı.

Gelinim Mutfakta geçen haftanın (13 Ekim 2023 Cuma) günlük ve haftalık puan durumu ise şu şekilde:

YEŞİM: 8 - 90 puan

ÖZLEM: 9 - 39 puan

CANSU: 19 - 63 puan

TUĞBA: 19 - 81 puan







