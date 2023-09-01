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Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 1 Eylül 2023 puan durumu

01.09.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan program, bugün haftanın son bölümü ile ekranlara geldi. Haftanın birincisi bileziklerin de sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? İşte 1 Eylül 2023 puan durumu...

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklandı. İşte Gelinim Mutfakta 1 Eylül kazanan ve elenen isim...

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin belli oldu. En yüksek puanı alan ve 10 bileziği koluna takan gelin Melike oldu.

Gelinim Mutfakta

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde yarışmadan elenen gelin ve kayınvalidesi açıklandı. Yarışmadan elenen gelin ve kaynana Elif ve Çiğdem Hanım oldu.

gelinim mutfakta nursel ergin

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanıyor. Bugün Tuğbagelin çeyrek altının sahibi oldu.

gelinim mutfakta

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 25 AĞUSTOS 2023

Gelinim Mutfakta 1 Eylül 2023 puan durumu:

Tuğba: 16

Melike: 16

Elif: 9

Esra: 5

3 geline bu hafta -2 ceza puanı verildi. Tuğba, Elif ve Melike ceza puanlarını alan yarışmacılar oldu.

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