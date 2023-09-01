Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 1 Eylül 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 10 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün açıklandı. İşte Gelinim Mutfakta 1 Eylül kazanan ve elenen isim...
Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin belli oldu. En yüksek puanı alan ve 10 bileziği koluna takan gelin Melike oldu.
Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde yarışmadan elenen gelin ve kayınvalidesi açıklandı. Yarışmadan elenen gelin ve kaynana Elif ve Çiğdem Hanım oldu.
Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanıyor. Bugün Tuğbagelin çeyrek altının sahibi oldu.
Gelinim Mutfakta 1 Eylül 2023 puan durumu:
Tuğba: 16
Melike: 16
Elif: 9
Esra: 5
3 geline bu hafta -2 ceza puanı verildi. Tuğba, Elif ve Melike ceza puanlarını alan yarışmacılar oldu.