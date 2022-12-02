MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Gelinim Olur Musun?' ile tanınan Sinem Umaş Armağan Çağlayan'a katıldı! Görenler tanımadı

'Gelinim Olur Musun?' ile tanınan Sinem Umaş Armağan Çağlayan'a katıldı! Görenler tanımadı

02.12.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Olur Musun?, İşte Benim Stilim yarışmalarıyla adını duyuran Sinem Umaş, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Programdaki halinden eser kalmayan Umaş'ı görenler gözlerine inanamadı. Yarışmacı olarak ünlenen Sinem Umaş konuşmasında Semra Kaynana ile görüşmediğini söyledi.

'Gelinim Olur Musun?' ile tanınan Sinem Umaş Armağan Çağlayan'a katıldı! Görenler tanımadı

Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni serisinin konuğu Gelinim Olur Musun yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş oldu. O dönem Semra Kaynana ve Ata ile adı anılan ve ünlenen Sinem Umaş son haliyle görenleri şaşırttı.

semra_7106

KAZANCINI BAKIN NASIL ELDE EDİYOR?

Sinem Umaş'ın değişimi sosyal medyada gündeme gelirken açıklamaları da dikkat çekti. Binlerce köpek sahiplendirdiğini söyleyen Umaş, köpekler için kendini paraladığını ifade etti. Zayıflama çayı satarak da iyi bir kazanç elde ettiğini söyledi.

Ekran Alıntısı

Sinem Umaş Beykoz'da 2 dönüm arazide ev tuttuğunu ve köpekleri evine alıp onlara baktığını da söyledi. Umaş 24 tane köpeğinin olduğunu söyledi.

Sinem_UmaYYn_inanYlmaz_deYiYimi__1

SEMRA KAYNANA YORUMU

Sinem Umaş yarışmaya dair de yıllar sonra açıklamalar yaptı.

22

Doğal gaz faturası ödemiyoruz çünkü... Doğal gaz faturası ödemiyoruz çünkü...

Yarışmacı olarak ünlenen Sinem Umaş konuşmasında Semra Kaynana ile görüşmediğini söyledi ve "En son Ata'nın cenazesinde gördüm. Hiç kimseyle de görüşmüyorum yüzlerini unuttum. Semra Hanım hâlâ söylediklerinden pişman değil çok ilginç. Semra Hanım o dönem şey demiş, annem söyledi: Sinem ile Ata demiş, evlenirse Ata'yı bir bar köşesinde öldürürler demiş. Ben hoppa kızım demek istiyor... Bunu sordum 'Yok ben öyle bir şey söylemedim' diyor. Ata'ya çok üzülüyordum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çağatay Akman hakim karşısında! "Boğazımı sıkmaya başladı"Çağatay Akman hakim karşısında! "Boğazımı sıkmaya başladı"
Bilerek frikik vermesiyle tanınıyor! Şikayet yağınca...Bilerek frikik vermesiyle tanınıyor! Şikayet yağınca...
Kadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadıKadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadı
Anahtar Kelimeler:
Sinem Umaş gelinim olur musun sinem Armağan Çağlayan söyledi

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Motorine yeniden zam geliyor…

Motorine yeniden zam geliyor…

Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...

Yok artık Romelu Lukaku! Takımını Dünya Kupası'ndan eledi...

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.