'Gelinim Olur Musun?' ile tanınan Sinem Umaş Armağan Çağlayan'a katıldı! Görenler tanımadı

Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni serisinin konuğu Gelinim Olur Musun yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş oldu. O dönem Semra Kaynana ve Ata ile adı anılan ve ünlenen Sinem Umaş son haliyle görenleri şaşırttı.

KAZANCINI BAKIN NASIL ELDE EDİYOR?

Sinem Umaş'ın değişimi sosyal medyada gündeme gelirken açıklamaları da dikkat çekti. Binlerce köpek sahiplendirdiğini söyleyen Umaş, köpekler için kendini paraladığını ifade etti. Zayıflama çayı satarak da iyi bir kazanç elde ettiğini söyledi.

Sinem Umaş Beykoz'da 2 dönüm arazide ev tuttuğunu ve köpekleri evine alıp onlara baktığını da söyledi. Umaş 24 tane köpeğinin olduğunu söyledi.

SEMRA KAYNANA YORUMU

Sinem Umaş yarışmaya dair de yıllar sonra açıklamalar yaptı.

Yarışmacı olarak ünlenen Sinem Umaş konuşmasında Semra Kaynana ile görüşmediğini söyledi ve "En son Ata'nın cenazesinde gördüm. Hiç kimseyle de görüşmüyorum yüzlerini unuttum. Semra Hanım hâlâ söylediklerinden pişman değil çok ilginç. Semra Hanım o dönem şey demiş, annem söyledi: Sinem ile Ata demiş, evlenirse Ata'yı bir bar köşesinde öldürürler demiş. Ben hoppa kızım demek istiyor... Bunu sordum 'Yok ben öyle bir şey söylemedim' diyor. Ata'ya çok üzülüyordum" dedi.



