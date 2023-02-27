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Gelinini sözlü taciz eden şüpheliyi tabancayla yaraladı!

27.02.2023 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da N.G. adlı kadın, gelini L.K. ile sokakta yürürken iddiaya göre kendilerini sözlü taciz eden R.D.'yi (34), tabancayla omzundan ve bacağından vurarak yaraladı. Taciz şüphelisi tedavi altına alınırken, N.G. ise polis merkezine götürüldü.

Gelinini sözlü taciz eden şüpheliyi tabancayla yaraladı!

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. N.G., gelini L.K. ile sokakta yürürken iddiaya göre yanlarına gelen R.D. tarafından sözlü tacize uğradı. Bunun üzerine evine giden N.G., yanına aldığı tabanca ile dolaşırken, taciz şüphelisiyle karşılaştı. Çantasından silahı çıkaran N.G.'nin açtığı ateş sonucu R.D., omzuna ve bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Vurulan taciz şüphelisi olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, o anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı R.D., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. N.G. ise tabancayla birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. N.G.'nin polise verdiği ilk ifadesinde vurduğu kişinin kendisi ile gelinini sözlü olarak taciz ettiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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