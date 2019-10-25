Geliştiriciler için iOS 13.2 Beta 4 güncellemesi yayınlandı

Apple, Deep Fusion özelliği için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. iPhone 11 modellerinde yer alan ve kameraya yeni bir anlam kazandıran Deep Fusion özelliği için bugün iOS 13.2 Beta 4 güncellemesi yayınlandı. Geliştiriciler için yayınlanan bu güncelleme ile sisteme yepyeni emojiler ekleniyor.
Beta 4 güncellemesi ile sisteme eklenen bir yeni özellik ise Siri ve Dikte geçmişini silme özelliği oluyor. Geçtiğimiz aylarda Siri ile kullanıcılarını dinlediğini kabul eden Apple, gizlilik açısından bu özelliği sunması ile büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor.
Şimdilik sadece geliştiricilerin yükleyebildiği bu sürümü eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim. Eğer bu sürümü beğenmezseniz bir önceki sürüme dönmek için aldığınız yedek lazım olacak.
Kasım ayı içerisinde herkesin beğenisine sunulacak olan bu güncelleme iOS 13 alan tüm cihazlara gelecek.
Güncellemeyi alan iPhone modelleri
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)
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