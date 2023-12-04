Gemlik Körfezi'ndeki 5,1'lik depremde Google'ın uyarı sistemi devreye girdi! Telefonlara bildirim gönderip önceden uyardı

AFAD'ın verilerine göre, saat 10:42'te merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da hissedildi. Depremin 8.98 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

GOOGLE 5,1'LİK DEPREM ÖNCESİ UYARI GÖNDERDİ

Öte yandan 5,1 büyüklüğündeki depremde Google'ın Android deprem uyarı sistemi devreye girdiği görüldü.

Böylece depremi hissetmeden saniyeler önce, bazı cep telefonlarına deprem uyarısı bildirimi geldi.

Sosyal medyada da gelen deprem uyarısına dair çok sayıda gönderi paylaşıldı.

PEKİ NEDİR BU ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ?

Android Deprem Uyarı Sistemi, deprem meydana geldiğinde deprem dalgalarının sarsıntısından korunmak için zaman kazandırmak amacıyla geliştirildi. Bu sistem Android akıllı telefonların çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor; cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan sürüm olarak güncel pek çok cihazda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından “Deprem Uyarıları” seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.

ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR? İŞTE ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ'Nİ AÇMA YÖNTEMİ

Android Deprem Uyarı Sistemi'ni kullanıma açmak için;

Telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin.

Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları’na tıklayın.

Eğer açık değilse Deprem Uyarıları’nı açın.

Bu sistemi kullanıma açmak için kablosuz veya hücresel bir veri bağlantısı olması gerektiğini de unutmayın.





