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Genç çocuğu kızlı erkekli aralarına alıp öldüresiye dövdüler! İstanbul'dan vahşet görüntüleri: "Vurmaktan ellerim şişti"

21.08.2024 14:40
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İstanbul'da bir genci aralarına sıkıştıran erkekli kızlı kalabalık bir grup, çocuğu dakikalarca vahşice dövdü. Çaresiz çocuğun kafasına tekmeler, yumruklar, tokatlar art arda indi. Zulme katılan kızlardan biri, çocuğu dövmekten elinin acımasına üzüldü. Tüm bu korkunç anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da kaydedilen, son zamanların en acımasız görüntülerinden biri tüyleri diken diken etti. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde tenha bir alanda tek başına bir genci aralarına alan gençler elleri acıyıncaya kadar darbettiği anlar yer aldı.

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YÜZÜNÜ KAPATSA DA ÇARE OLMADI

Çaresiz genci kapalı alana götüren kızlı erkekli grup dakikalar boyunca çocuğa acımasız darbeleri peşi sıra indirdi. Çocuk yüzünü kapatmasına rağmen kafasına ve yüzüne yumruk, tokat darbeleri inmeye devam etti.

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DAYAK ATAN GENÇ KIZ: VURMAKTAN ELLERİM ŞİŞTİ

Zulme katılan kızlardan biri “Vurmaktan ellerim şişti” deyince arkadaşı onu "Geçer" diye avuttu. Sonra yerden kalkamayan çocuğu dövmeye devam ettiler.

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BİR DE DALGA GEÇTİLER

Dayak yemekten hali kalmayan çocuk yere düşünce gençlerden biri "Ama düşüyor bu" diyerek dalga geçti.

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YÜZÜNÜ KAPATMASINA ENGEL OLDU

Kızlardan biri de çocuk yüzünü kapattığı için "Çek lan elini" diye bağırdı. Akılalmaz görüntüleri gazeteci Serkan Tanyildizi sosyal medyada paylaştı.

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Ekran görüntüsü 2024-08-21 141742Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dövme darp dayak
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