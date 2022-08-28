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Genç kadın sesini duyurmak için sosyal medyadan video yayınladı: "Bu durum beni gerçekten yordu!" Tehdit, taciz, şikayet...

28.08.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu eski sevgilisinin kendisini tehdit ettiğini belirterek sosyal medyadan bir video yayınladı. Bezaroğlu, Mustafa K.'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını sonradan öğrendiğini, çevresindeki herkesin Mustafa K. tarafından tehdit ve taciz edildiğini söyledi. Mağdur kadın ayrıca şüpheliyi emniyete, savcılığa ve CİMER'e şikayet ettiğini fakat şüphelinin sadece 1 ay hapis yattıktan sonra aynı şekilde tehditlerine devam ettiğini belirtti.

Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla, ayrılmalarının ardından kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini iddia ettiği eski sevgilisi Mustafa K.'nın tutuklanmasını istedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıklamalarda bulunup, yardım isteyen Melek Bezaroğlu, 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi M.K.'nın kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti. Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, 1 ay cezaevinde yatıp, açılan 4 davada hakkında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini belirttiği M.K.'nın tutuklanmasını istedi.

EMNİYETE, SAVCILIĞA VE CİMER'E ŞİKAYET

Sosyal medyadan yayınladığı videoda Bezaroğlu, "Yaklaşık üç yıldır akıl sağlığının yerinde olmadığını sonradan öğrendiğim bir kişiyle mücadele ediyorum. Bu kişi hakkında emniyete de savcılığa da CİMER'e de sürekli şikayetçi oldum. Aynı kişi adına 4 farklı dava açtım ve dördünde kazandım fakat hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sonuç olarak kendisi sadece bir ay kadar Metris cezaevinde kaldı. Çıkar çıkmaz aynı davranışlara devam etti. Şu an kendisi hakkında bir davam daha devam etmekte. Bir hanımefendinin daha şikayeti mevcut" dedi.

"SABRIM KALMADI"

Bezaroğlu açıklamasının devamında, "Adıma farklı hesaplar açarak beni küçük düşürücü paylaşımlarda bulunan, tehdit eden, hakaret eden bu adam hakkındaki lütfen artık işlem yapılsın. Bu durum beni gerçekten çok yordu. Çevremdeki insanları, ailemi, arkadaşlarımı açtığı sahte sosyal medya hesaplarıyla taciz ve tehdit ediyor. 'Bugün bunu giymişsin, şurada beklemişsin' gibi mesajlar atıyor. Bununla ilgili emniyete bilgi verdim. Çocuğumla dışarı çıktığımda tedirgin olmak, arkama bakmak istemiyorum. Bir yerde bir eksiklik var, bir şeyler eksik gidiyor ama bununla ilgili en kısa sürede çözüm bulunmasını rica ediyorum. Adalet yerini bulacak biliyorum ama benim bununla ilgili sabrım kalmadı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Tehdit Bahçelievler taciz
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