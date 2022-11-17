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  4. Genç kız feci şekilde can vermişti! Dikkat çeken parmak izi detayı

Genç kız feci şekilde can vermişti! Dikkat çeken parmak izi detayı

17.11.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Elif Sinan (24), kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Sevgilisi Tuğrul Akan (27), Sinan'ın intihar ettiğini öne sürdü. Savcı, Akan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada Akan'ın, Elif Sinan'ın intihar ettiği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna, Adli Tıp kurumu raporunda bıçakta sanığın parmak izi bulunurken, Elif'in parmak izinin bulunmadığına dikkat çekildi.

Genç kız feci şekilde can vermişti! Dikkat çeken parmak izi detayı

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos'ta kalbinden bıçaklanmış olarak sevgilisi Tuğrul Akan tarafından hastaneye kaldırıldı. Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Tuğrul Akan, sevgilisinin aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçağı kalbine saplayarak intihar ettiğini ileri sürdü. Emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tuğrul Akan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. İddianamede, Sinan’ın ölümüne neden olan bıçakta Tuğrul Akan’ın parmak izinin tespit edildiği yer aldı. Akan, yargılanmasının yapıldığı Kırıkkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ilk duruşmada tutuklandı.

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BIÇAKTA PARMAK İZİ DETAYI

Olayla ilgili Adli Tıp Kurumu raporu mahkeme dosyasına girdi. Raporda, genç kızın kalbine saplanan bıçağın kaburga kemiğini kırarak ölüme neden olması için baskın kullanılan el ile kararlı bir şekilde saplanması sonucu oluşabileceği belirtildi. Raporda bıçağın giriş-çıkış izlerine göre; Elif Sinan’ın, bıçağı kalbine kendisinin saplaması halinde sol elini kullanması gerektiği, oysa baskın elinin sağ eli olduğu belirtildi. Raporda ayrıca bıçakta sanığa ait parmak izi bulunduğu, maktule ait ize rastlanmadığı belirtildi. Sanık avukatları raporun olayın cinayet olduğunu ispatlamadığını, yeniden rapor alınmasını talep ederken, Elif Sinan’ın ailesinin avukatı İbrahim Yılmaz, raporun sanığı yalanladığını, sağ elini kullanan Sinan’ın, sol eliyle bıçağı göğüs kafesini delecek şekilde saplayarak intihar etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Avukat Yılmaz, sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Mütalaasını açıklayan savcı, Adli Tıp Kurumu raporundaki tespitlere yer vererek, Tuğrul Akan’ın, Elif Sinan’ın intihar ettiği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna dikkat çekti. Savcı, Adli Tıp Kurumu raporunda ölüme neden olan bıçakta sanığın parmak izinin bulunduğuna işaret ederek, sanık Akan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

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(DHA)

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cinayet İntihar Kırıkkale

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