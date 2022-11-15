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Kripto para tartışması kanlı bitti! Arkadaşına kurşun yağdırıp kendini vurdu

15.11.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ahmet A., kripto para alım satım nedeniyle tartıştığı arkadaşı Metin U.'ya kurşun yağdırdı. Saldırgan olay sonrası aynı silahla kendini de yaraladı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İşte olayın detayları...

Kripto para tartışması kanlı bitti! Arkadaşına kurşun yağdırıp kendini vurdu

Kan donduran olay, gece saat 00.30 sıralarında Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet A. isimli şahıs, beraber kripto alım satım işlemi yaptığı arkadaşı Metin U.’nun evine geldi. İkili arasında başlayan tartışma sonrası Metin U. yanında taşıdığı silahla arkadaşına kurşun yağdırdı.

Olayda arkadaşı Ahmet A. kanlar içerisinde yere yığılırken, evinin balkonuna çıkan Metin U. çevredekilerden yardım istedi. Saldırgan ev sahibi Metin U. daha sonra ise aynı silahla kendini de yaraladı.

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İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet A. ve Metin U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hastane önüne gelen Metin U.'nun yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

İHA

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Pendik Kripto para

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