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  4. Genç kızların sevgilisiydi! Beşiktaş'ın efsanesi İlhan Mansız baba oluyor! "Jr Mansız yolda"

Genç kızların sevgilisiydi! Beşiktaş'ın efsanesi İlhan Mansız baba oluyor! "Jr Mansız yolda"

08.09.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından İlhan Mansız ikinci kez baba oluyor. Aimee adında bir kızı bulunan eskifutbolcunun ikinci bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Cinsiyeti bir paylaşım yaparak duyuran Mansız'a beğeni ve tebrik yağdı.

Futbol kariyerinin yanı sıra 2002 Dünya Kupası'ndaki performansıyla da hafızalarda silinmez bir yer edinen İlhan Mansız, ikinci kez baba olacağını açıkladı. Bebeğin cinsiyetini öğrendikleri anı paylaşan Mansız, heyecanını sevenleriyle paylaştı.

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20 yıl önce büyük aşk yaşadığı Alman sevgilisi Nina Ritter’den Aimee adında bir kızı bulunan İlhan Mansız, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

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FUTBOL TOPUYLA DUYURDU

Bebeğinin cinsiyetini futbol topuyla duyuran Mansız'ın bir de oğlu olacak.

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O anları sosyal medya hesabından paylaşan İlhan Mansız, toptan mavi dumanın çıktığını gördüğündeki sevincine adeta yorum yağdı.

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Ünlü eski futbolcu paylaşımına 'Paylaştıkça çoğalan ender şeylerden biri mutluluktur, 2 hafta önce bebeğimizin cinsiyeti öğrendik ve bu gün sizlerle paylaşmak istedik, aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz canım oğlum' notunu düştü.

5 yıldır Azerbaycanlı Lela Leyla ile ilişki yaşayan eski futbolcu, bu özel anlarını da sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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5 aylık hamile olan Lela Leyla, yaklaşık 4 ay sonra bebeğini kucağına alacak.

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İlhan Mansız'ın bir de Aimee isminde bir kızı bulunuyor. Mansız'ın 20 yaşındaki kızı Amerika'da yaşıyor.

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