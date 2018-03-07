MAGAZİN

Genç müzisyen Toygar Tezcan intihar etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.03.2018 15:10 | Son Güncelleme

'Felaket tellalı' olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay bu kez genç müzisyen Toygar Teyzan'ın intiharını duyurdu. Tezcan'ın yaşadığı sıkıntılar sonucu hayatına son verdiği iddia edildi.

Genç müzisyen Toygar Tezcan intihar etti

Onur Akay, genç müzisyen Toygar Tezcan'ın intihar ettiğini Twitter adresinden duyurdu. Tezacan'ın ölümü ile ilgili iddiaları da paylaşan Akay, “Müzisyen arkadaşımız Toygar Tezcan'ı kaybettik. İddialar, kız arkadaşıyla yaşadığı sorunların depresyon boyutuna ulaşması ve bunu kaldıramayıp yüksek dozda ilaç içerek hayatına son verdiği yönünde. Polis araştırmasını sürdürüyor. Sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

onurakay

Aynı zamanda Toygar Tezcan, Piyano Atölyesi'nin kurucusu ve yöneticisi olan genç müzisyen, ünlü isimlerle çalıştı ve uzun yıllar okul öncesi çağdaki çocuklara ve okul çağındaki çocuklara piyano dersleri verdi.

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