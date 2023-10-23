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Genç oyuncudan şok iddia! Eş değiştirmeli cinsel birliktelik teklifini kabul etmeyince... Dayak, cinsel istismar, şantaj...

23.10.2023 13:38 | Son Güncelleme:
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25 yaşındaki oyuncu B.K., sevgilisi U.A.'nın eş değiştirmeli cinsel birliktelik teklifini kabul etmediği için dayak yediğini ve sevgilisi tarafından cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti. İddialardaki U.A. ise iftiraya maruz kaldığını ve maddi şantaja uğradığını öne sürdü. U.A., sevgilisinin iddia ettiği olayın yaşanmasının ardından tekrar el ele aynı eve girdiklerine dair kamera görüntülerini de delil olarak sundu. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları...

Genç oyuncudan şok iddia! Eş değiştirmeli cinsel birliktelik teklifini kabul etmeyince... Dayak, cinsel istismar, şantaj...

25 yaşındaki oyuncu B.K. ile sevgilisi U.A. arasında yaşandığı iddia edilen olay, akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre olay; 24 Eylül günü, B.K., sevgilisi U.A., arkadaşları A.O. ve D.K.'nın bulunduğu İstanbul Yeniköy'deki bir evde meydana geldi.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen gençler, bir süre sonra alkol aldı. İddiaya konu olan ilginç olaylar ise bundan sonra başladı. Genç oyuncu sevgilisiyle dans ederken, sevgilisi U.A. arkadaşları D.K. ile cinsel birliktelik yaşamaya başladı ve U.A. sevgilisini B.K.'nın da A.O ile cinsel birliktelik yaşamasını istedi.

SEVGİLİSİNİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE DAYAK YEDİĞİ İDDİASI

Genç oyuncu sevgilisinin bu teklifini kabul etmezken iddiaya göre sevgilisi U.A. tarafından yatak odasına götürülüp darbedildi. Dayak sonrası genç oyuncunun kendisinden geçtiği ve bilincini kaybettiği ileri sürüldü.

İddiaya göre; kendine geldiği zaman çıplak olan genç oyuncu, sevgilisinin cinsel saldırısına maruz kaldı ve aynı zamanda dayak yerken yeniden baygınlık geçirdi. Kendine geldiğinde ise tekrar sevgilisi U.A.'nın fiziksel ve cinsel saldırısına maruz kaldığı öne sürüldü.

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5 GÜN SONRA ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu işkencenin sabaha kadar devam ettiği, genç oyuncunun sabah saatlerinde kendisine geldiği ve arkadaşlarıyla o evde günlerce kalmaya devam ettiği iddia edildi. Öte yandan genç kadın yaşadıklarının ardından sevgilisiyle beraber el ele çıktı. 24 Eylül'de yaşanan bu olaylardan sonra genç oyuncu, 29 Eylül akşamı karakola gidip şikayetçi oldu.

EŞ DEĞİŞTİRME ŞEKLİNDE BİR CİNSEL BİRLİKTELİK İDDİASINI YALANLADILAR

Oyuncunun ifadesinin ardından sevgilisi gözaltına alındı. Arkadaşlarının da ifadesine başvurulduğu olayda; genç oyuncunun sevgilisi U.A., cinsel birliktelik yaşadıklarını kabul etti ancak B.K.'nın ifadesinde belirttiği eş değiştirme teklifinin yalan olduğunu ve kendisine iftira atıldığını söyledi.

U.A., sevgilisi B.K.'nın iddia ettiği olayın yaşandıktan sonra yeniden el ele aynı eve girdiklerine dair kamera görüntülerini delil olarak sunup, B.K.'nın kendisinden maddi talepte bulunduğunu ifade etti. D.K. ve A.O. da B.K.'nın ifadelerini yalanlarken eş değiştirme şeklinde bir cinsel birliktelik olmadığını öne sürdü. Genç oyuncu B.K. hastaneye başvururken darbedildiğine dair rapor verildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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