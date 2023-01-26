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Genç yaşta ölürsün demişlerdi! Son halini görenler tanıyamıyor

26.01.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amber Rachdi, 2015 yılında henüz 23 yaşındayken TLC'de yayınlanan My 600lb Life programında ün kazanmıştı. Aşırı kiloları nedeniyle doktorların fazla yaşayamayacağını düşündüğü Amber, verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürüyor.

Genç yaşta ölürsün demişlerdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Amber Rachdi, 23 yaşındayken katıldığı programda fazla kilolarıyla tanındı. Amber, program yayınlandığı sırada iyi sağlık ve bağımsızlık yolculuğuna başlamak amacıyla kilo verme ameliyatı olmaya karar verdi. Gastrik bypass geçirdikten ve bariatrik yöntemi kullanarak nasıl yemek yeneceğini yeniden öğrendikten sonra, oldukça fazla kilo kaybetmişti. 200'den fazla kilo veren Amber, yıllar sonra bambaşka bir görünüme kavuştu.

KİLOSU NEDENİYLE HAREKET EDEMİYORDU

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Amber'in kilo sorunları çok erken dönemde belirginleşmeye başladı. 5 yaşındayken 150 kilonun üzerindeydi ve 16 yaşına geldiğinde etrafta dolaşmak için motorlu bir scooter'a ihtiyacı vardı.

ÜNİVERSİTEYİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Geriye dönüp bakıldığında, gençlerinde bir yeme bozukluğuna neden olan, kontrolsüz bırakılan bir kaygı bozukluğuydu. Aşırı yemek, kaygı sorunlarıyla uğraşırken onu rahatlattı ve başa çıkmak için her gün dört büyük öğün ve tonlarca şeker yemeye alışmıştı. Sağlığı o kadar kontrolden çıktı ki üniversiteyi bıraktı. Neredeyse tamamen eve bağlı olan ve bir seferde yalnızca 30 dakika ayakları üzerinde durabilen Rachdi, bir şeylerin değişmesi gerektiğini biliyordu ve ailesinin desteğiyle TLC şovunda tedavi görmeye karar verdi.

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Doktorlar Amber'in kilo vermezse öleceğini söylemişti. Bu nedenle kilo vermeye karar veren Amber bu süreçte ailesinin ve sevgilisinin desteğini aldı. Amber'in en büyük korkusu genç yaşta ölmekti.

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ABD Dergisi, Amber'in Facebook'ta My 600-lb Life: Where Are They Now'a katılmayacağını yazdı. Çünkü tekrar televizyona çıkmak istemediğini ve sosyal medya aracılığı ile bunu duyurduğunu yazdı. Amber; "Hayatımın geri kalanının yalnızca kaybettiğim kilolarla ölçülmesini istemiyorum" ifadeleriyle programa devam etmeyeceğini belirtti.

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Amber yaşadığı değişimi Instagram hesabı üzerinden paylaşarak başka kilolu kişilerin de bu sorundan kurtulabileceğini gösteriyor.


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