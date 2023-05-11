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  4. Gençler sordu, Erdoğan yanıtladı! Gelen sorular gündem oldu: Kızılay, HÜDA PAR, soğan fiyatları, yargı bağımsızlığı....

Gençler sordu, Erdoğan yanıtladı! Gelen sorular gündem oldu: Kızılay, HÜDA PAR, soğan fiyatları, yargı bağımsızlığı....

11.05.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı. "Gençler sordu, ben cevapladım" ifadeleriyle paylaşılan ve bu akşam yayınlanacak olan programda; gençlerden gelen sorular sosyal medyada gündem oldu. Kızılay'ın depremde çadır satmasından; HÜDA-PAR, yargı bağımsızlığı, mülteciler, seçim sürecindeki sert söylemler ve soğan fiyatlarına kadar pek çok kritik konuda sorulan sorular dikkat çekti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere son 3 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım dikkat çekti. Söz konusu paylaşımda "Gençler sordu, ben cevapladım" ifadeleri yer alırken, soruların sorulduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıt verdiği programa ait kısa görüntüler paylaşıldı.

Bu akşam 21.00’de TV kanalları ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı açıklanan programda gençlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu sorular dikkat çekti.

1

O sorulardan bazıları şöyle;

KIZILAY'IN DEPREMDE ÇADIR SATMASI

  • Deprem sürecinde Hatay Kırıkhan’daydım depremle birlikte göçük altında kaldık, babamı kaybettim. Depremde çadır satan huzur hakları gibi sebeplerle Kızılay Genel Müdürü ve Kızılay çok fazla gündeme geldi bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum.

2

YARGI BAĞIMSIZLIĞI

  • Hukukun siyasallaştığı yargı bağımsızlığına gölge düştüğü yönünde birçok eleştiri ve iddia var. Sizin bu konu hakkında görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum.

"AK PARTİ VE HÜDA PAR İŞ BİRLİĞİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

  • HÜDA PAR geçmişinde bir terör örgütü ile anılıyor. HDP ve PKK bağını Millet İttifakı’nı eleştiriyorsunuz. AK Parti ve HÜDA PAR iş birliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

3

‘TEK ADAM REJİMİ’ ELEŞTİRİLERİ

  • Muhalefetin ‘tek adam rejimi’ diye eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum.

  • Sınırsız ve kontrolsüz şekilde artan kira fiyatları hakkında düşünceleriniz neler?

  • Gençleri ikna etmekte zorlandığınızı düşünüyor musunuz?

"SERT TAVIRLAR SEÇİM SONRASI ATMOSFERİNE NASIL YANSIYACAK?"

  • Seçim süreci boyunca tüm tarafların birbirine karşı sert tutumlar gösterdiğini gördük. Sizce bu sert tavırlar seçim sonrası atmosferine nasıl yansıyacak?

4

  • Selahattin Demirtaş’ın hapiste olması Türk demokrasisi için bir ‘eksiklik’ olarak lanse ediliyor. Ne düşünüyorsunuz?

  • Hapiste çok sayıda gazeteci olduğu Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığı yönünde iddialar var bunun hakkında neler söyleyebilirsiniz?

"PATATES SOĞAN FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR SİZCE ÖNEMLİ DEĞİL Mİ?"

  • Togg gibi TCG Anadolu gibi önemli projeleri de takip ediyorum. Vatandaşın sofrasında bulunan patates soğan gibi temel ihtiyaç kaynaklarının fiyatlarındaki dalgalanmalar sizce önemli değil mi?

5

  • Diğer partilere karşı sert ithamlarda bulunuyorsunuz. Kimi zaman partileri terörle ilişkili kimi zaman da LGBT’li olmakla suçluyorsunuz tüm bunlara bakınca da ayrıştırıcı ya da kutuplaştırıcı bir dil kullandığınız düşünülüyor. Bunlara cevap olarak ne söyleyebilirsiniz?

TÜRKİYE'DEKİ MÜLTECİLERİN DURUMU

  • Başta Suriyeliler olmak üzere mültecileri ne zamana kadar ağırlamayı düşünüyoruz?

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