SON DAKİKA: Gözler Muharrem İnce'nin açıklamasına çevrildi! 10 kurmayını topladı, 'adaylık' değerlendirmesi...

Son dakika haberi: Adaylığıyla uzun süredir gündemdeki yerini koruyan İnce'den flaş bir hamle geldi. Dün akşam üst düzey kurmaylarını topladığı iddia edilen İnce'den bugün de bir açıklama bekleniyor. MP Genel Başkan Yardımcısı Özkal, 'Bu iftiralar sağlık da bozar psikoloji de bozar' demişti.

SON DAKİKA! ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ? İNCE'NİN YARDIMCISI NE DEMİŞTİ?

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, dün akşam Haber Global yayınına katılmıştı. Özkal Sayan, 'Sürekli algı operasyonlarıyla mücadele ediyoruz. Kurulduğumuzdan bu yana çekil baskısı yapılıyor. Bize parayı nereden buldunuz diye sorulurken oturdukları partinin genel merkezleri çok özel mimarlar tarafından yapılıyor. O partilere kimse parayı nereden buldunuz diyen olmuyor. Bizim hesaplarımız açık.

'BU İFTİRALAR SAĞLIK DA BOZAR PSİKOLOJİ DE BOZAR'

Siyasiler üzerinden yapılan bu algı operasyonu sağlığı da bozar psikolojiyi de bozar, bunlara dayanmak zor! Siyasetin kirli yüzünü görmüş oluyoruz. Tabi ki çekilme gibi bir şey olmayacak. Sayın genel başkanımız kolay çekilecek bir insan değil. Dimdik ayakta duracak. Rahatsızlandı diye hemen çekiliyor dedikodusu başlatılıyor. Bunlar doğru şeyler değil.'

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇAĞRI GELMİŞTİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu dün akşam İnce'ye destek çağrısını yinelemişti. İnce hakkında sosyal medyada gündem olan iddialara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Gelmek istiyorsa otursun soframıza bu pislikleri birlikte temizleyelim" diyerek de seçim için çağrıda bulunmuştu.

İNCE HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Sözcü TV'nin aktardığına göre Muharrem İnce partisinin genel merkezine gitmek üzere yola çıktı. İnce'nin parti kurmaylarıyla yapacağı toplantının ardından açıklama yapacağı belirtildi.

MEMLEKET PARTİSİ'NDE 'ÜST DÜZEY' TOPLANTI

Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin İnce'yle ilgili kulis bilgilerini şöyle anlattı:

"Dün akşam İnce ve partinin üst düzey 11 ismi bir otelde toplandı. Seçime iki gün kala 8'i 'çekilelim' görüşünde bulundu. İnce'nin düşünme kararı aldığını öğrendim. Bugün Genel Merkez'e gelecek İnce ve bir toplantı yapacak ekibiyle. Daha sonra da bir açıklama yapılması bekleniyor.

Gerçekten o toplantıya baktığınız zaman ikinci tur ciddi anlamda konuşuluyor. İkinci tura kalınamayacağını gören isimler ‘bu olmaz, olmuyor, bu süreç böyle olmamalı’ değerlendirmesini yapıyorlar. Muharrem Bey’in de biraz daha bu konuda daha yumuşak olduğu ‘Evet bunu değerlendirmek gerekir’ cümlesini kurduğu konuşuluyor. Arkasından da bugün genel başkan yardımcıları ile birlikte evde bu toplantıya hazırlandığı ve ailesi ile de bu konuyu konuştuğu biliniyor."



