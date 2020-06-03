Gençliğim Eyvah ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Gençliğim Eyvah dizisi konusu ve oyuncuları

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Gençliğim Eyvah dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ekin Mert Daymaz, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Beyti Engin, Ulviye Karaca, Erdem Kaynarca, Bahar Süer ve Kemal Uçar'ın rol aldığı Gençliğim Eyvah'ın yapımcılığını Süreç Film, yönetmenliğini ise Deniz Yılmaz üstleniyor.

GENÇLİĞİM EYVAH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençliğim Eyvah dizisi ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak.

GENÇLİĞİM EYVAH NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gençliğim Eyvah dizisi için özel bir set kuruldu. Dizinin çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki setlerde yapılıyor.

GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU NEDİR?

ATV, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Dizide aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesini ekranlara taşıyacak.



