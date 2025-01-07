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Genelev yöneticisi erkeklerin eşlerini aldattığı zamanları açıkladı! Sosyal medya bunu konuşuyor: 'Tamamen yasal bir işletme'

07.01.2025 14:42
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Bir genelevde neler olup bittiğini hiç merak ettiniz mi? Catherine De Noire isimli bir genelev yöneticisi, işletmesinde 24 saate dair sosyal medyadan yaptığı paylaşımla viral olmayı başardı. Tamamen yasal bir genelev işlettiğini söyleyen Noire, erkeklerin eşlerini aldatmaya eğilimli oldukları zamanı açıkladı.

Genelev yöneticisi erkeklerin eşlerini aldattığı zamanları açıkladı! Sosyal medya bunu konuşuyor: 'Tamamen yasal bir işletme'

MYNET|DIŞ HABERLER Instagram'da "catherine_de_noire" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Catherine De Noire isimli bir genelev yöneticisi işletmesinde günün her saatinin çalışma prensiplerinden söz etti. Tamamen yasal 100 odalı genelevinde Noire, ilk olarak mesaiye temizlik ekibinin başladığını söyledi. İşletmesi temizlikçilerin işe başladığı sabah 6 ile 10 arasında sadece dört saat kapalı kalıyor.

BEYAZ YAKALILARIN ÖĞLE TATİLİ

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11'de işletmenin ilk yoğunluğunu yaşadığını söyleyen Noire, "Beyaz yakalılar öğle yemeklerini yedikleri için işler durgunlaşıyor. Saat 15.00'e kadar ortalık sakinleşiyor. İşini erken bitiren adamlar sık sık uğruyor. Bunlar genellikle zamanında eve gitmesi gereken evli adamlar oluyor, bu yüzden geceyi burada geçiremiyorlar" dedi.

17.00'e kadar yoğunluğun devam ettiğini söyleyen Noire, akşam vardiyasındaki çalışanların saat 18.00-20.00 arasında gelmesiyle yeniden bir durgunluk yaşandığını anlattı.

EN YOĞUN SAATLER

En yoğun saatlerin gece 01.00-04.00 arasında olduğunu belirten Noire, "Daha öncesinde başka mekanlarda eğlenen müşteriler gelmeye başlıyor. Bu saatlerde barmenler, resepsiyonistler ve temizlikçiler dahil personelin çoğu aşırı meşgul oluyorlar. Çoğunluğu sabah 05.00'da binayı terk ediyor biz de dükkanı kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Genelev Aldatma ihanet
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