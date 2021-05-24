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General Mobile GM 21 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

24.05.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli akıllı telefon markası General Mobile, GM 21 Pro adını verdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Oppo Reno5'e benzeyen yapısıyla dikkat çeken GM 21 Pro'nun özellikleri arasında ise MediaTek Helio G90 işlemcisi bulunuyor. Peki General Mobile GM 21 Pro'nun fiyatı ne kadar?

General Mobile GM 21 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

General Mobile geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımda geri sayımın başladığını söyleyip, 24 Mayıs gününü işaret etmişti. Pek çok kişi 24 Mayıs'ta General Mobile markalı yeni bir telefonun geleceği konusunda hemfikirdi. Nitekim tam tersi bir durum yaşanmadı ve General Mobile, GM 21 Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi.

GENERAL MOBILE GM 21 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

GM 21 Pro, tasarımıyla bizlere Oppo Reno5'i anımsatıyor. Fakat telefonu, Reno5'ten ayıran birçok detay var. Örneğin GM 21 Pro'da 6.67 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğünde nokta çentikli bir ekran bulunuyor. Çentikte telefonun 16 MP'lik ön kamerası yer alıyor. Yüz tanıma özelliği olan GM 21 Pro, gücünü MediaTek Helio G90 işlemcisinden karşılıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca telefonda 256 GB MicroSD kart desteği bulunuyor.

General Mobile GM 21 Pro tanıtıldı

GM 21 Pro'nun arkasında dörtlü bir kamera sistemi yer alıyor. Bu kameralar 48 MP ana kamera (108 MP Süper Piksel modu var) + 5 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik kamera olarak görev yapıyor. 3.5 mm kulaklık ve mikrofon girişine ev sahipliği yapan telefon, maalesef mono bir hoparlöre sahip. Son olarak Android 11 işletim sistemi ile gelen GM 21 Pro'nun 5,000 mAh pil ile tamamlandığını belirtelim.

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GENERAL MOBILE GM 21 PRO'NUN FİYATI AÇIKLANDI

GM 21 Pro'nun fiyatı, 2.799 TL olarak belirlenmiş durumda. Çift SIM desteği bulunan telefonun Süper Siyah ve İnci Mavisi olmak üzere iki farklı seçeneği de var. Ayrıca, GMPods 2 Pro kablosuz kulaklık modelinin de duyurusu yapılmış durumda. Bu kulaklık, 299 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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