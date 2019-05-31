Mynet Trend

Sivrisineklere karşı önlem: Mantar!

BBC BBC
31.05.2019 16:15 | Son Güncelleme

Bilimsel bir araştırma, örümcek zehiriyle genetiği değiştirilmiş bir mantarın sıtma yayan sivrisineklerin hemen hepsini hızla öldürebildiğini ortaya koydu. Burkina Faso'da yapılan deneylerde 45 gün içinde sivrisinek nüfusunun yüzde 99'u yok oldu.

Sivrisineklere karşı önlem: Mantar!

Araştırmacılar sivrisinek türünü tamamıyla ortadan kaldırmayı değil, sıtmanın yayılmasını engellemeyi amaçladıklarını söylüyor.

Dişi sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan hastalık yılda 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor.

Dünyada her yıl 219 milyon sıtma vakası yaşanıyor.

ABD'de Maryland Üniversitesi'nin Burkina Faso'da IRSS Araştırma Enstitüsü'yle ortaklaşa yürüttükleri çalışmada bilim insanları, Metarhizium pingshaense adında sıtma yayan anofel sivrisineklerini doğal olarak etkileyen bir mantar tespit ettiler.

Avustralya'da bulunan huni yuvalı örümcek türünün zehiri alınarak mantarın genetik koduna eklendi. Mantar sivrisineğin içine girince zehrini yaymaya başlıyor.

St. Leger, "Bir örümcek zehri akıtmak için böceklerin derisini sivri dişleriyle deliyor. Biz örümceğin dişleri yerine Metarhizium'u kullandık" dedi.

Laboratuvar deneylerinde genetiği değiştirilmiş mantarın çok daha hızlı öldürdüğü görüldü ve çok daha az mantar sporları işi görüyordu. Bir sonraki aşamada mantarı gerçek koşullarda denemek gerekiyordu.

Yaklaşık 600 metrekarelik sivrisinekler için su ve gıda kaynakları bulunan sahte bir köy Burkina Faso'da inşa edildi. Alanın üstü iki kat sivrisinek ağlarıyla kapatıldı.

Mantar sporları susam yağıyla karıştırıldı ve siyah keten yapraklara sürüldü. Sivrisineklerin ölümcül mantara maruz kalması için yapraklara değmesi gerekiyordu. Araştırmacılar deneylere 1500 sivrsinekle başladılar.

Bilim dergisinde yayımlanan araştırmaların sonuçları sivrisineklerin sayısı mantarsız ortamda yükselirken, örümcek zehiri taşıyan mantarların bulunduğu ortamda 45 gün sonra sadece 13 sivrisinek hayatta kalabildi.

Maryland Üniversitesi'nde Dr. Brain Lovett, "Genetği değişmiş mantar iki nesil sivrisinek nüfusunu ortadan kaldırdı" dedi.

Deneyler ayrıca mantarın arılar gibi diper böcekleri değil sadece sivrisinekleri etkilediğini de gösterdi.

Lovett, "Teknolojimiz sivrisinek türünü ortadan kaldırmayı hedeflemiyor, belli bir bölgede sıtmanın yayılmasını engellemek istiyoruz" diye konuştu.

Böcek ilaçlarına dirençli hale gelen sivrisinekler için yeni yöntemler geliştirilmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da 10 ülkede sıtma vakalarının arttığı uyarısında bulunuyor.

Oxford Üniversitesi'den Profesör Michael Bonsall ise araştırma sonuçları ile ilgili olarak, "Bu çok heyecan verici bir çalışma. Dönüştürülmüş mantarlarla sivrisinekleri kontrol etme olasılığı yüksek" dedi.

Art arda saldırdılar! Korkunç geceArt arda saldırdılar! Korkunç gece
14 yıl sonra başını oynattı!14 yıl sonra başını oynattı!
Yok Böylesi! Ruhunu teslim ettiYok Böylesi! Ruhunu teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genetik mantar sivrisinek

En Çok Okunan Trend Haberler

Son dakika: Ankara'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Son dakika: Ankara'da bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Skandal! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye

Skandal! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni duyuru

Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili yeni duyuru

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi’de darp ettiği kadını otomobilden attı

Darp ettiği kadını otomobilden attı

Uyuyan Suudi Prens 14 yıl sonra başını oynattı

14 yıl sonra başını oynattı!

Yok böyle şaka! Korkudan ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

6 saat oyun oynayan çocuk kalp krizinden öldü

6 saat oyun oynayan çocuk kalp krizinden öldü

Kafası bidona sıkışan köpek tekrar hayata döndürüldü

Çaresiz köpek hayata döndürüldü!

Kuzey Kore'nin ABD temsilcisi dahil 5 kişi idam edildi iddiası

Kuzey Kore'nin ABD temsilcisi dahil 5 kişi idam edildi iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.