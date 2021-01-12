Genişleyebilen akıllı telefon LG Rollable resmen yüzünü gösterdi!

LG, LG Wing ile eşine pek rastlamadığımız bir tasarıma geçti ve T şeklini alan, çift ekranlı bir akıllı telefonu resmen piyasaya sürdü. Bu akıllı telefonun tanıtıldığı gün ise LG başka bir telefon hakkında ipuçları paylaştı. Bu telefon, klasik katlanabilir akıllı telefonların yatay veya dikey tasarımına nazaran genişleyebilen ekrana sahip olan konsept bir akıllı telefondu. Daha sonra resmi olmayan kanallar aracılığıyla LG Rollable olarak isimlendirilen akıllı telefon ile tanışmak ise CES 2021'e kısmet oldu.

İŞTE GENİŞLEYEBİLEN TELEFON LG ROLLABLE

LG Rollable adını verdiği genişleyebilen akıllı telefonunu CES 2021 kapsamındaki basın konferansı aracılığıyla resmileştirdi. Telefonun donanım özelliklerini paylaşmayan Güney Koreli firma, tabiri caizse tüm odağı LG Rollable'ın ekranına çekti. Tanıtımın başında ve sonunda gözüken LG Rollable, görünüşe bakılırsa Oppo X 2021 gibi uzayabilen ve daha sonra kısabilen bir ekran yapısına sahip.

BU YIL TANITILABİLİR

LG genişleyebilen akıllı telefonuna yönelik detaylı bilgiler paylaşmadı. Ancak firmanın etkinlikte akıllı telefonu göstermiş olması bile dikkatleri çekti. Son olarak telefonun bu yıl içinde tanıtılmasının beklendiğini belirtelim.

