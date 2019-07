George R.R. Martin’den Game of Thrones spin-off‘u hakkında ilk ipuçları

Game of Thrones’un sezon finali tartışmaları henüz sona ermemişken, George R.R. Martin, çekimlerine kısa süre önce başlanan Game of Thrones spin-off‘u hakkında heyecan verici açıklamalarda bulundu. HBO’dan pilot bölümü için onay alan yapımda Stark Ailesi ve White Walkerlar da yer alacak. George R.R. Martin, henüz resmi adı açıklanmayan yapımın isminin The Longest Night olabileceğini söyledi.

Çekimlerine Kuzey İrlanda’da devam dizi Game of Thrones’ta anlatılan olayların 5 bin yıl öncesinde geçecek. Game of Thrones’un yaratıcısı George R.R. Martin, Westeros’un eski çağlarına şahitlik edeceğimiz bu yeni dizide Stark Ailesi ve White Walkerlar’ın da hikâyenin parçası olacağını açıkladı. Martin, “Starklar kesinlikle orada olacak. Elbette White Walkerlar da orada olacak ve hikâyenin bir parçası olacak. Kurtlar ve mamutlar gibi şeyler de olacak.” diyerek beklentileri yükseltti.

Naomi Watts’ın başrolünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp, Toby Regbo, Miranda Richardson, Marquis Rodriguez, John Simm, Richard McCabe, John Hefferman ve Dixie Egerickx gibi isimler yer alıyor. Yayın tarihi belirsizliğini koruyan dizinin en erken 2021 yılında ekranlarda olması planlanıyor.