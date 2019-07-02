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George R.R. Martin final bölümünü beğenmeyenler hakkında sert konuştu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 02.07.2019 12:28 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisine uyarlanan kitapların yazarı George R.R. Martin, dizinin final sezonunun beğenilmemesi hakkında konuştu.

George R.R. Martin final bölümünü beğenmeyenler hakkında sert konuştu

8 sezon boyunca televizyon dünyasında kırılmadık rekor bırakmayan efsane dizi Game of Thrones, final sezonuyla ve özellikle final bölümüyle hayranlarının sert eleştirilerine maruz kalmıştı. Game of Thrones dizisine uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice and Fire) adlı kitap serisinin yazarı George R.R. Martin, final sezonu ile ilgili yapılan eleştirilere pek katılmıyor.

The Independent’in aktardığına göre George RR Martin, “İnternet öylesine zehirli hale geldi ki, artık eski fan kültürünü tanıyamıyorum. Eskiden hayranlar çizgi roman ve bilim kurgu dünyasında yaşananlara doğru tepki veriyordu. Evet, anlaşmazlıklar, hatta düşmanlıklar vardı, ama şimdi internette gördüğümüz tam bir delilik” dedi.

Final sezonunu beğenmeyen ve eleştiri yağmuruna tutan Game of Thrones hayranları, dizinin final sezonunun tekrar çekilmesi için bir milyondan fazla imza toplayan bir dilekçe hazırlamıştı. Final sezonunun beğenilmemesiyle ilgili daha önce konuşan Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner ise final ile ilgili eleştiriler için ‘saygısızlık’ demişti.

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Anahtar Kelimeler:
George R.R. Martin game of thrones buz ve ateşin şarkısı Song of Ice and Fire

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