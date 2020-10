George R. R. Martin, Game of Thrones'un en sevdiği bölümünü ve en sevmediği sahnesini açıkladı

Televizyon ekranlarında kırılmadık rekor bırakmayan Game of Thrones, tartışmalı bir finalle ekranlara veda etmişti. Game of Thrones evreninin yaratıcısı ve dizinin de danışmanı olan George R. R. Martin, diziyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Martin, Game of Thrones'ta en sevdiği bölümünün ilk büyük savaş sahnelerinden birini içeren Blackwater (Karasu) olduğunu söyledi.

İkinci sezonun 9. bölümü olan Blackwater'da Stannis Baratheon, filosuyla King’s Landing’e saldırıyor ancak bu Tyrion ve son anda gelen Tywin Lannister tarafından başarılı biçimde püskürtülüyordu. Independent'ın haberine göre Martin şu ifadeleri kullandı: Orman yangını patlak verdiğinde muhteşemdi. dizinin en sevdiğim bölümlerinden biri. Kesinlikle yazdığım dört bölümden en çok bunu seviyorum.

AV SAHNESİNDEN HİÇ MEMNUN DEĞİL

Öte yandan, ünlü yazarın sevmediği dizi sahnesini tahmin etmek o kadar da kolay değil. Her ne kadar dizinin son sezonu hayranlardan ciddi tepki ve eleştiri toplasa da Martin’in sevmediği sahne dizinin ilk döneminde çekilen bölümlerinden birine uzanıyor. Martin ilk sezonun 6. bölümündeki Robert Baratheon’un avlanma sahnesinden memnun olmadığını belirtiyor.