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Gerçek hikayelere dayandığını öğrendiğinizde şok geçireceğiniz birbirinden ünlü filmler!

Seray Üstün Seray Üstün 10.03.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Gerçek hikayelere dayandığını öğrendiğinizde şok geçireceğiniz birbirinden ünlü filmler!

Gerçek hikayelerden uyarlanarak senaryolaştırılan filmler hem seyircisini hem de oyuncusunu derinden etkiler. Yaşanmış öykülerden yola çıkarak hazırlanan filmlerin sayısı azımsanmayacak derecedir. Ancak bazı kült yapımlar var ki bunların gerçekten yaşandığına ihtimal dahi vermemişsinizdir. Sizler için yaşanmış olaylardan hazırlandığı az bilinen filmleri araştırdık.

Yaşanmış hikayelerin filmleştirilmesi çoğu zaman izleyicinin üzerinde daha büyük ve derin etki yaratır. Özellikle başarı öykülerinin beyaz perdeye uyarlanması kimi insanların hayatı için ilham kaynağı olur. Yaşanmış gerçek öykülerden yola çıkılarak senaryolaştırılmış bu filmleri mutlaka izlemelisiniz.

THE AVIATOR (GÖKLERİN HAKİMİ)

HAVACI

Göklerin Hakimi 2004 yapımı Howard Hughes'ın hayatını konu alan biyografik filmdir. Ergenlikten yeni çıkmış Howard Hughes, babasının matkap ucu fabrikasından kalan serveti, I. Dünya Savaşı'nda savaşan uçakları konu alan "Cehennem Melekleri" adında bir film çekmek için kullanmak gibi çılgın bir karar alan Hughes, benzeri olmayan bir film yapmak üzere yola çıkar ve bu yol ona büyük bir şöhreti de beraberinde getirir.

Scorsese’nin filmi, Hughes’ın gençlik yıllarını ele alıyor. Özellikle de aşk yaşamı, uçma sevdası ve sahip olduğu ruhsal hastalık (obsesif kompulsif bozukluk) üzerinde duruyor.

A NIGHTMARE ON ELM STREET (ELF SOKAĞI KABUSU)

elf sokağı

Wes Craven tarafından yazılmış ve yönetilmiş 1984 yapımı Amerikan korku filmidir. Film, Ohio'da Springwood isimli kurgusal bir kasabada birkaç gencin rüyalarında seri çocuk katili Freddy Krueger'ın hayaleti tarafından katledilmelerini konu alır. Büyük bir kesimi korkutmayı başaran film aslında yöntemni Wes Craven’in gördüğü bir kabustan yola çıkmıştır. Kabusun hemen aradından gizemli bir şekilde ölen 18 Laoslu mültecinin gazetede okuduğu gerçek bir hikayeden uyarlandı.

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THE HUNT FOR RED OCTOBER (KIZIL EKİM AVI)

KIZIL EKİM AVI

Sean Connery ve Alec Baldwin'in başrollerini paylaştığı Amerikan gerilim filmi The Hunt for Red October, Tom Clancy'nin 1984'te aynı adlı çok satan romanından uyarlandı. Soğuk Savaş dönemine ait hikaye, ABD gemilerine ve subaylarına zarar vermek isteyen bir Sovyet deniz kaptanı hakkındadır. Ancak planları, her iki ülke de gerçek bir savaşa girmeden önce ABD Donanması'na kanıt sunması gereken Amerikan CIA ajanlarından biri tarafından engellendi.

HOTEL RWANDA

HOTEL RWANDA

Hotel Rwanda , birçok kişi tarafından Afrika'nın Schindler'in Listesi olarak adlandırılmıştır. Film, 1994'te Ruanda'da meydana gelen gerçek olaylara dayanıyor. Otelci Paul Rusesabagina'nın kuşatılmış Hotel des Mille Collines'e sığınan bir ailenin ve binlerce mültecinin hayatını nasıl kurtardığını anlatıyor. Hotel Rwanda, siyasetin sıradan insanların hayatlarıyla nasıl oynadığından ve soykırım ve şiddetin insanlığa nasıl kalıcı zarar verebileceğinden bahsediyor.

RUDY

RUDY

Bu film büyük bir beğeniyle karşılandı ve popülerliğe kavuştu. Film temelde Daniel Ruettiger’in hayatına dayanıyor. Üniversitesinin futbol takımında yer almak için hem maddi hem de fiziksel olarak yetersizdi. Aynı zamanda Daniel Ruettiger’e disleksi teşhisi konulmuştu. Ancak onun futbol konusundaki karlılığı sağlamdı ve ünlü olmak için büyük bir çaba gösterdi.

BLACK HAWK DOWN (KARA ŞAHİN DÜŞTÜ)

KARA ŞAHİN

Kara Şahin Düştü, yönetmenliğini Ridley Scott'ın yaptığı 2001 yılı yapımı bir savaş filmidir. Mark Bowden'in yazdığı Black Hawk Down: A Story of Modern War (Kara Şahin Düştü: Modern Bir Savaşın Hikayesi) adlı kitaptan uyarlanmıştır.

1993'te Birleşmiş Milletler'in Somali'ye yiyecek yardımı yapmasının ardından gelen yardımları adamları tarafından toplatan Mohamed Farrah Aidid on binlerce insanın ölmesine yol açmıştır. Bu olaya bir son vermek için özel eğitimli bir ekibin Aididin iki önemli adamını şehir merkezinde bir binada yakalamasına karar verilir. Plana göre şehre helikopterle gidilecektir. Binada 2 adam yakalanarak sıcak çatışma olmadan geri dönülecektir. 45 dakikada bitmesi planlanan bu görev, helikopterlerden birinin düşürülmesiyle bir anda tersine döner. Bundan sonra sayıları az olan askerlerle binlerce Somalili, 18 saat süren bir savaşa başlar.

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THE PURSUIT OF HAPPYNESS (UMUDUNU KAYBETME)

MUTLULUĞUN PEŞİNDE

Gabriele Muccino'nun yönetmenliğini üstlendiği Amerikan yapımı dram filmidir. Chris Gardner'ın biyografisi niteliğinde olan filmde Gardner'ı Will Smith canlandırmıştır.

San Francisco'da karısı Linda ve oğlu Christopher yaşayan Chris Gardner, 1981 yılında pahalı ve çabuk demode olan bir teknoloji olan kemik tarayıcı ürünlerinin satışını üstlenir. Bu ürünlerin satışında başarı sağlayamaması üzerine karısı Linda tarafından terk edilir.

Maddi kazanç sağlamak için değişik alanlara yönelen Gardner Dean Witter'dan bir yönetici ile tanışır ve bir zeka küpü'nü çözerek onu etkiler. Tanıştığı yeni kişi sayesinde borsada sarraf olabilmek adına bir şans yakalar. Dean Witter'da stajyer olur ve ücret almasa da programın sonunda iş ve parlak bir gelecek elde edeceğini umarak kabul eder. Parasal güvencesi olmayan Chris ve oğlu, kısa süre sonra oturdukları daireden çıkartılırlar ve düşkünler evi geceyi geçirmek için bulabildikleri her yerde kalırlar. Chris, babalık görevini sevgi ve özenle yerine getirmeye devam eder.

BEAUTIFUL BOY (GÜZEL OĞLUM)

GÜZEL OĞLUM

Güzel Oğlum (Özgün adı: Beautiful Boy), yönetmenliği Felix Van Groeningen tarafından gerçekleştirilen 2018 çıkışlı Amerika Birleşik Devletleri yapımı dramatik filmdir. Senaryosu David Sheff'in Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction ve Nic Sheff'in Tweak: Growing Up on Methamphetamines eserlerinden Luke Davies ve Felix Van Groeningen tarafından uyarlanan filmin başrollerinde Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney ve Amy Ryan yer alıyor.

THE PERFECT STORM

PERFECT STORM

Hayal gücünden çıkan basit bir biyolojik felaket filmi değil, aslında 1991'deki Perfect Storm'da yakalandıktan sonra denizde kaybolan ticari bir balıkçı gemisi olan Andrea Gail'in hikayesidir.

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