Gerçek hikayelere dayandığını öğrendiğinizde şok geçireceğiniz birbirinden ünlü filmler!

Sean Connery ve Alec Baldwin'in başrollerini paylaştığı Amerikan gerilim filmi The Hunt for Red October, Tom Clancy'nin 1984'te aynı adlı çok satan romanından uyarlandı. Soğuk Savaş dönemine ait hikaye, ABD gemilerine ve subaylarına zarar vermek isteyen bir Sovyet deniz kaptanı hakkındadır. Ancak planları, her iki ülke de gerçek bir savaşa girmeden önce ABD Donanması'na kanıt sunması gereken Amerikan CIA ajanlarından biri tarafından engellendi.

Kara Şahin Düştü, yönetmenliğini Ridley Scott'ın yaptığı 2001 yılı yapımı bir savaş filmidir. Mark Bowden'in yazdığı Black Hawk Down: A Story of Modern War (Kara Şahin Düştü: Modern Bir Savaşın Hikayesi) adlı kitaptan uyarlanmıştır.

San Francisco'da karısı Linda ve oğlu Christopher yaşayan Chris Gardner, 1981 yılında pahalı ve çabuk demode olan bir teknoloji olan kemik tarayıcı ürünlerinin satışını üstlenir. Bu ürünlerin satışında başarı sağlayamaması üzerine karısı Linda tarafından terk edilir.

Maddi kazanç sağlamak için değişik alanlara yönelen Gardner Dean Witter'dan bir yönetici ile tanışır ve bir zeka küpü'nü çözerek onu etkiler. Tanıştığı yeni kişi sayesinde borsada sarraf olabilmek adına bir şans yakalar. Dean Witter'da stajyer olur ve ücret almasa da programın sonunda iş ve parlak bir gelecek elde edeceğini umarak kabul eder. Parasal güvencesi olmayan Chris ve oğlu, kısa süre sonra oturdukları daireden çıkartılırlar ve düşkünler evi geceyi geçirmek için bulabildikleri her yerde kalırlar. Chris, babalık görevini sevgi ve özenle yerine getirmeye devam eder.

BEAUTIFUL BOY (GÜZEL OĞLUM)

Güzel Oğlum (Özgün adı: Beautiful Boy), yönetmenliği Felix Van Groeningen tarafından gerçekleştirilen 2018 çıkışlı Amerika Birleşik Devletleri yapımı dramatik filmdir. Senaryosu David Sheff'in Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction ve Nic Sheff'in Tweak: Growing Up on Methamphetamines eserlerinden Luke Davies ve Felix Van Groeningen tarafından uyarlanan filmin başrollerinde Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney ve Amy Ryan yer alıyor.