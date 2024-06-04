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    4. Gerçek yaşını duyan inanamıyor! Genç kızlara taş çıkartan fiziğinin formülünü anlattı... "Genç erkekler motivasyon kaynağım"

    Gerçek yaşını duyan inanamıyor! Genç kızlara taş çıkartan fiziğinin formülünü anlattı... "Genç erkekler motivasyon kaynağım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.06.2024 09:54
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    Sosyal medyadan yaptığı fitness ve spor içerikleri sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başararak fenomene dönüşen 52 yaşındaki antrenör Pam Campbell bu kez itirafıyla gündeme geldi. Fenomen isim spor yapmak için enerji eksikliği hissettiğinde genç erkeklerin kendisine motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

    Gerçek yaşını duyan inanamıyor! Genç kızlara taş çıkartan fiziğinin formülünü anlattı... "Genç erkekler motivasyon kaynağım"

    Sosyal medyada fitness içerikleri üreterek kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran 52 yaşındaki antrenör Pam Campbell itirafıyla adından söz ettirmeyi başardı. Genç kızlara taş çıkartan fit bir vücuda sahip olan Campbell motivasyon kaynağının genç erkekler olduğunu söyledi. Spor salonundaki genç ve bekar erkeklerden dolayı spor günlerini kaçırmadığını ifade eden Campbell, "Spor salonunda yorulduğunuzda, ama bekar olduğunuzda ve genç erkekleri sevdiğinizde spor günlerini asla kaçırmayın" notunu ekledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü paylaşıma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yaşlı bir adamın genç kadınlar hakkında bunu söylediğini hayal edin. Ne kadar büyük tepkilere neden olurdu" yorumunu ekledi.

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