Gerçek yaşını duyan inanamıyor! Genç kızlara taş çıkartan fiziğinin formülünü anlattı... "Genç erkekler motivasyon kaynağım"

Sosyal medyada fitness içerikleri üreterek kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran 52 yaşındaki antrenör Pam Campbell itirafıyla adından söz ettirmeyi başardı. Genç kızlara taş çıkartan fit bir vücuda sahip olan Campbell motivasyon kaynağının genç erkekler olduğunu söyledi. Spor salonundaki genç ve bekar erkeklerden dolayı spor günlerini kaçırmadığını ifade eden Campbell, "Spor salonunda yorulduğunuzda, ama bekar olduğunuzda ve genç erkekleri sevdiğinizde spor günlerini asla kaçırmayın" notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü paylaşıma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yaşlı bir adamın genç kadınlar hakkında bunu söylediğini hayal edin. Ne kadar büyük tepkilere neden olurdu" yorumunu ekledi.







