Gergin ikili

GALA SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Tuba Büyüküstün, oyuncu kadrosunda yer aldığı ve eski eşi Onur Saylak’ın yönettiği “Daha” filminin galasına neden katılmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı. Güzel oyuncu, Umut Evirgen’in mekanında sahneye çıkan Defne Samyeli’yi kıskandığı haberleri için ise “Bunlar doğru haberler değil. Kıskançlık falan yok” dedi.

Umut Evirgen ve Tuba Büyüküstün, önceki gün böyle görüntülendi.

Bu haberlere gülüp geçiyoruz

Defne Samyeli de aynı saatlerde Etiler’deydi. Bir eczanede görüntülenen Samyeli, Tuba Büyüküstün’ün kendisi yüzünden kıskançlık krizlerine girdiği haberleriyle ilgili sorular karşısında sinirlendi: “Bu haberlere gülüp geçiyoruz. Bundan haber çıkarmaya çalışıyorlar, çok komik oluyor. Öyle bir şey yok.”

Defne Samyeli eczanede soğuk algınlığı için özel bir karışım hazırlattığını söyledi.