Gerginlik soyunma odasında devam etti! Halı sahada Cumhuriyet savcılarıyla tartışan uzman çavuş hakkında dikkat çeken karar

Vezirköprü ilçesinde gece yarısı sularında oynanan halı saha maçı Cumhuriyet savcıları Ş. D. ve H. Ö. ile uzman çavuş A. D.'nin tartışmasına sahne oldu. Gözaltına alınıp serbest bırakılan A. D. hakkında 'silah' kararı verildi. Gergin anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, 9 Eylül gece yarısı sıralarında Vezirköprü ilçesin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Adliye ve askeri personel ile avukatların olduğu halı saha maçında A. D. ile Cumhuriyet savcıları Ş.D. ve H.Ö. arasında tartışma çıktı. Sahadakiler, araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Sabah, iki savcının talimatıyla uzman çavuş A. D., polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından A. D., adliyeye sevk edildi. A. D., çıkarıldığı Vezirköprü Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol kararı gereği, uzman çavuş A. D., silah taşıyamayacak.

"BANA ELİNİ KALDIRDI, SAVCIYMIŞ"

A. D. ifadesinde şunları kaydetti:

"Avukat Ö.F.A. ile aramızda bir gerginlik yaşandı. Kendisiyle maçtaki bir pozisyon ile ilgili konuşuyorduk, çevrede yanlış anlaşılmaya neden oldu. Sahadaki kimseyi tanımıyordum. Savcı Ş.D. bana, 'Sen ne bağırıyorsun, el kol yapıyorsun lan' dedi. Bu cümlenin o an kime hitaben söylendiğini anlayamadım. Bana elini kaldırdı ve sonradan savcı olduğunu öğrendim.

"SEN KİME 'LAN' DİYORSUN!"

Kendisine doğru yürüdüm ve 'Sen kime 'lan' diyorsun' dedim. Beni tahrik edince yaklaştım, o esnada başka biri yanıma koşarak geldi ve bana 'Sen bana bak bana, kime cevap veriyorsun lan' dedi. Çevredeki arkadaşlar aramıza girdi ve yine sonradan kendisinin Savcı H.Ö., olduğunu öğrendim.

GERGİNLİK SOYUNMA ODASINDA DEVAM ETTİ

Soyunma odasına gittiğimizde savcı H.Ö. eşya dolabından benim bulunduğum yere geldi. Ben de kendisine, 'Savcım siz herkesin üstüne böyle yürüyor musunuz' diyerek akabinde özür diledim. Savcı Ş.D. orada bana, 'Sen bekle göreceksin seninle görüşeceğiz' dedi. Ben kimseye küfretmedim. Ben çevredekiler tarafından ağzımın kapatıldığını da hatırlamıyorum. Atılı suçları kabul etmiyorum. Küfür ve hakarette bulunmadım."

TARTIŞMA ANLARI KAMERADA

Hala sahada yaşanan tartışma ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

