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Herkes İstanbul adayını konuşurken Ankara'dan gelen anket çok şaşırttı! Melih Gökçek o isimleri solladı...

11.09.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk siyaseti peş peşe gelen seçimler nedeniyle oldukça hareketli aylar geçiriyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılan iktidar, İstanbul ve Ankara'yı muhalefetten geri alma planları yaparken muhalefet de yerel seçimden güçlü çıkarak seçmenini yeniden bir arada tutma hedefinde.

Herkes İstanbul adayını konuşurken Ankara'dan gelen anket çok şaşırttı! Melih Gökçek o isimleri solladı...

Adaylar konusunda ise kulislerde konuşulan isimler sürekli değişiyor. AK Parti'nin eski bakanları aday göstereceği ifade edilirken CHP'nin ise İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermesi neredeyse kesin! Genel başkan Kılıçdaroğlu, dün akşam Mansur Yavaş'ın Ankara'da aday gösterileceğini açıkladı.

Hükümetin İstanbul adayının Murat Kurum, Fahrettin Koca, Adil Karaismailoğlu'ndan birisi olması bekleniyor fakat Ankara için ortaya çıkan net isimler yok. Asal Araştırma, bu sabah yayınladığı çalışmasında vatandaşlara 'AK Parti'nin Ankara adayı kim olmalı?' sorusunu sordu.

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İLK SIRADA SOYLU İKİNCİ SIRADA ALTINOK VAR

Gelen cevaplara göre ilk sırada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var. Süleyman Soylu, genel seçim sonrası kabinede yer almamış ve geri planda kalmıştı. Süleyman Soylu'nun ardından ikinci sırada gelen isim ise Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok.

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ANKETTE MELİH GÖKÇEK SÜRPRİZİ! 3. SIRADA YER ALDI

Ankara'da uzun süre belediye başkanlığı yapan daha sonra görevinden ayrılan ve sosyal medyayı aktif kullanarak çoğu zaman haber olan Melih Gökçek, ankette 3. sırada yer aldı.

Listenin 4. sırasında Veysel Tiryaki, Murat Kurum, Murat Köse, Asım Balcı, Hulusi Akar, Fuat Oktay da yer aldı.

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