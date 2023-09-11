Damat dehşeti! Konuşmak için gitti, kurşun yağdırdı

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01:00 sularında merkeze bağlı Camii Mahallesinde bir evde meydana geldi. Köy korucusu olduğu öğrenilen M.T, kayınpederi ile yaşayan ailevi sorunları olduğu eşinin bulunduğu eve gitti. Eşi ve ailesi ile tartışmaya başlayan şahıs, yanında bulundurduğu tabancayla eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin eşini vurarak adeta dehşet saçtı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

M.T’nin kayınbiraderi olan F.T isimli şahıs başına isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybederken, diğer B.T, N.T, ve H.T yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan B.T’nin durumunun ağır olduğu ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kayıplara karışan M.T.'yi her yerde arıyor.

İHA

