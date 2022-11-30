'Geri dön Papağanım' diyerek eşine dön çağrısı yapmıştı! Müge Anlı'ya damga vuran sözler: Boşandığım gün Ordulu flörtümle evleneceğim

Müge Anlı'ya Hayrettin Çetin damga vurdu. Eşi ve kızının büyü etkisiyle kendisinden uzaklaştığını iddia ederek yayına çıkan Hayrettin'in karısına 'Geri dön Papağanım' diyerek yalvardığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Programın bugünkü bölümünde Hayrettin "Bak seni yaratana kurban olurum, yıkma yuvamızı. Bu kadar milletin huzurunda yemin ettim. Kurban olduğum papağanım affet beni" diyerek eşine dönmesi için yalvardı.

"ORDULU FLÖRTÜMLE EVLENECEĞİM"

Müge Anlı, "Reklam arasında Hayrettin amca, bilmem doğru bilmem yalan boşandığım gün Ordulu flörtümle evleneceğim. Tanıştık, gezdik, bana uygun hanım demiş" dedi.

"ORDULU VAR, YALAN DEMİYORUM"

Hayrettin bu sözler üzerine "Ordulu var, yalan demiyorum. Karım için boynum kıldan ince buraya yatarım" dedi.

STÜDYOYU TERK ETMEYE ÇALIŞTI

Adamın sözleri sonrası stüdyoyu terk etmeye çalışan kadın, kocasına "Evden çıktım diye hemen Ordulu'yu mu bulman lazımdı" dedi.



