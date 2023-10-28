Geri döneceğini müjdeleyen Lana Rhoades, cesur pozuyla kendisine hayran bıraktı! Sosyal medyada beğeni butonu adeta çöktü

Geçtiğimiz yıllarda adeta inzivaya çekilerek hayranlarından uzak bir yaşam tercih eden Lana Rhoades hızlı bir şekilde geri döndü. Fenomen isim yetişkin film sektörünün karanlık yüzünü anlatarak yasaklanması gerektiğine yönelik çağrıda bulunmuştu. Yaşadığı zor günlerin ardından sektöre geri dönmeye karar verdiğini dile getiren Rhoades sosyal medya paylaşımlarının sayısını arttı.

BEĞENİ BUTONU ADETA ÇÖKTÜ

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozunda Rhoades, sarı elbisesiyle poz verdi. Straplez sarı elbiseli pozu beğeni toplayan Rhoades'in gönderisi hayranlarındna tam not aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Efsane geri döndü" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten mükemmel bir güzellik" yorumunu yaptı.