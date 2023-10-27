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    4. Mide bulandıran görüntüler! Çiğnenmiş sakızların yapıştırıldığı duvarı yaladı... Sosyal medya bu anları konuşuyor

    Mide bulandıran görüntüler! Çiğnenmiş sakızların yapıştırıldığı duvarı yaladı... Sosyal medya bu anları konuşuyor

    27.10.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki Seattle bölgesinde yer alan 'Sakız Duvarı' turistlerin uğrak noktalarından biri. Ancak meşhur duvar bu kez sosyal medyada ilginç bir videoya konu oldu. Bir kadın çiğnemiş sakızların yapıştırıldığı duvarı yaladığı anları videoya kaydederek sosyal medyadan paylaşımda gündem yarattı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki Seattle bölgesinde yer alan Sakız Duvarı, Post Alley’s Market Tiyatrosu'nda sahnelenen doğaçlama bir gösteri sırasında ortaya çıksa da kısa sürede büyümeyi başardı. Unexpected Productions ekibi Seattle Theatresports isimli doğaçlama komedi gösterisi sırasında çiğnedikleri sakızları tuğla duvara yapıştırıp içlerine de bozuk para sıkıştırdı bu gelenek sonraki yıllarda devam etti ve duvar çiğnenmiş rengarenk sakızlardan oluşan bir görüntüye ulaştı. Turistlerin uğrak noktası haline gelen Sakız Duvarı son olarak sosyal medyada viral olan bir görüntüyle yeniden popüler oldu.

    SAKIZLARI YALADI

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    İsmi açıklanmayan bir kadın Sakız Duvarı'nın önüne geçerek sakızları yalamaya başladı. O anların sosyal medyadan paylaşılmasından sonra tepkiler gecikmedi. sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri iğrenç bulduğunu dile getirdi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzlerken benim midem bulandı. Bunu yapmayı nasıl başardı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok iğrenç" yorumunu yaptı.

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    sakız sosyal medya Amerika

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