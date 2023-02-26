Geride bir tek o kaldı! Mahalle yerle bir oldu '1000'e yakın vefat' Enkazları gösterip ağlayarak tek tek isimlerini saydı 'Dostlarım arkadaşlarım...'

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında Hatay geliyor. Çok sayıda binanın yıkıldığı ve büyük can kayıplarının verildiği kentte özellikle bir yer, adeta haritadan silindi. 5200 nüfuslu Elektrik Mahallesi yerle bir oldu. Mahallede çok sayıda kişi hayatını kaybederken hayatta kalanlar da mahalleyi terk edip gitti. Geride bir tek muhtar Nihat Derviş kaldı. Yaşanan büyük acıyı anlatan Derviş, konuşurken gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar...

O MAHALLE YERLE BİR OLDU

ATV’de yer alan habere göre, Elektrik mahallesi muhtarı Nihat Derviş, “Mahalle tamamen yerle bir oldu. 1000’e yakın vefatımız var. Hepsi benim eşlerim, dostlarım, arkadaşlarım.” sözleriyle acı tabloyu dile getirdi.

"İÇİNE GİRİLECEK BİNAMIZ YOK"

Çifte felaket koca bir mahalleyi yerle bir etti. Derviş, kendisine yöneltilen “Hiç ayakta kalan sokak, bina var mı?” sorusuna gözyaşlarıyla “Yok. Bir daha içine girilecek binamız yok” yanıtını verdi.

"HEPSİNİ TANIYORUM"

Geriye sadece muhtar Nihat Derviş kaldı. Derviş “Hepsini tanıyorum. Hem mahallenin çocuğuyum, burada doğdum büyüdüm. Hem de onlarla beraber sürekli istişare halindeydik” şeklinde konuştu.

YAKLAŞIK 1000 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Nihat Derviş 20 yıldır Hatay’da bulunan Elektrik Mahallesi’nin muhtarlığını yapıyordu. Yaşanan depremler sonrasında mahallede ayakta kalan, hasar almayan bina kalmadı. Yaklaşık 1000 kişi de o sokaklarda hayatını kaybetti.

Enkaz halindeki bir binayı gösteren Derviş “Burada Hikmet abi yaşıyordu. Hikmet Kilisli adında bir abimiz” derken yıkılan tek katlı bir binayı göstererek de “Orası benim derken başkanım Cemil Temiz’in evi.” dedi.

Yıkılan bir başka binayı da gösterip “Burada iki tane vefat. Selva Altunay, Selver Altunay ikisi burada vefat etti.” ifadelerini kullandı. Derviş “Benim apartmanda 8 kişi öldü. Benim komşularım, 35 yıllık komşularım… 8 kişi birden öldü, aynı anda. Öbür binada 24 kişi öldü. Burada 9 kişi öldü. Salih Yeşil, kızı Delal Yeşil, oğlu Hüseyin Yeşil…” diyerek yürek yakan tabloyu anlattı.

HAYATTA KALANLAR MAHALLEYİ TERK ETTİ

Hayatta kalanların bir çoğu ise mahalleyi terk etti. Derviş “Buradan göç ettiler, kırsala gittiler, köylere, akrabalarının yanına” şeklinde konuştu. “Mahalle ne olacak peki? Hiç ayakta kalan sokak, bina var mı?” sorusuna ise gözyaşlarına boğularak “Yok. Şu anda yok. Bir daha içine girilecek binamız yok” cevabını verdi.

Muhtarlığın da yerle bir olduğunu söyleyen Derviş, enkazını kaldırdıklarını belirtti. Elektrik mahallesi 5200 nüfusluydu. Mahallenin en hareketli ve merkeze yakın sokakları ise şimdi ulaşılamaz ve enkaz altında kalmış durumda.

"KESİNLİKLE BURADA KALACAĞIZ"

Derviş, “Çalışacağız. Devletimizle beraber çalışacağız. Kesinlikle burada kalacağız. İşimize devam edeceğiz. Başka çaremiz yok. Allah’ın takdiridir bu. Allah bir daha yaşatmasın. Yani sözün bittiği yer diyebilirim” ifadelerini kullandı.





